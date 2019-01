Cháy tàu dưới sông, nhiều nhà dân bị vạ lây

13/01/2019 20:49

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13-1, trên tuyến sông An Hòa thuộc phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ cháy 2 tàu đánh cá làm cháy lan 3 nhà dân.



Tàu cá của ông Hậu cháy trơ khung

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ chiếc tàu cá mang ký hiệu KG 1948TS do ông Lưu Văn Hầu (ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) làm chủ, đang neo đậu để sơn sửa.

Vụ cháy làm thiệt hại gần như hoàn toàn chiếc tàu cá này và cháy lan sang chiếc tàu khác đang đậu bên cạnh cũng do ông Hầu làm chủ. Do ngọn lửa bốc cao đã làm 3 căn nhà nằm cặp tuyến sông An Hòa gần đó bị cháy lan, thiêu rụi hoàn toàn. Trong phút chốc, các gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Ba nhà dân bị vạ lây từ vụ cháy tàu của ông Hầu

Sau khi hỏa hoạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường chữa cháy, không để lửa tiếp tục lây lan.

T.Nốt