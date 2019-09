Trưa nay 16-9, Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn thị xã này vừa xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm.



Chiếc xe khách bị ngọn lửa thiêu rụi lúc rạng sáng.

Theo đó, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ 20 phút sáng 16-9. Chiếc xe khách giường nằm 44 chỗ mang BKS 37B-02243 chạy tuyến TP HCM-Nghệ An, do anh Phạm Hồng Hiệp (SN 1977, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An), vừa là chủ xe vừa là người điều khiển. Lúc này, trên xe đang chở 10 người gồm 6 hành khách và 4 người của nhà xe di chuyển hướng Nam-Bắc trên tuyến đường tránh 1B. khi đi tới địa phận tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương thì một hành khách phát hiện khói, lửa bốc lên từ phía cuối xe, sau đó xe bốc cháy dữ dội.

Rất may chủ xe đã nhanh chóng tấp xe vào lề rồi mở cửa cho hành khách chạy thoát ra ngoài. Chiếc xe đã bị ngọn lửa bao trùm và thiêu rụi sau gần 15 phút.

Nguyên nhân ban đầu được chủ xe xác nhận là do chập điện ở bình ắc quy phía đuôi xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phối hợp với nhà xe đưa người ra khỏi khu vực cháy, phân luồng giao thông, đồng thời bố trí cho các hành khách lên xe khách khác để tiếp tục hành trình.