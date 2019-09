Xe tải lật đè trúng xe máy sau khi tông vào đuôi xe ôtô khách

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12-9, tại Km75+200, Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Long An, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xe tải chở gạo mang BKS 74C-022.89 do ông Lê Triệu Hải (SN 1982; ngụ tại phường 2, thị xã Quảng Trị điều khiển theo hướng hướng Lao Bảo - Đông Hà. Khi đến địa điểm trên, xe tải bị mất thắng tông vào đuôi xe ôtô khách BKS 74B-003.10 do Hồ Sỹ Tiến (SN 1978; ngụ tại TP Đông Hà) điều khiển theo hướng ngược chiều rồi lật nghiêng đè lên xe máy BKS 75 F1-593.05 do chị Hồ Thị Phà (ngụ tại Thôn Mỹ Yên, xã Tân Long) điều khiển.

Xe ôtô khách bị hư hỏng phần đuôi xe

Cú va chạm khiến một nữ hành khách (chữ rõ danh tính) ngồi trên xe ôtô khách bị thương nặng ở vùng đầu; tài xế xe tải và chị Phà bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe ôtô khách bị biến dạng phần đuôi, xe tải bị hư hỏng nặng ở phần cabin và thùng xe.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an huyện Hướng Hóa đã có mặt để bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ việc.