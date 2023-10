Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Trong Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an nghiên cứu, xây dựng thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà, hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện.

Rất khó khăn để tìm được địa chỉ của những căn nhà đánh số như thế này

Cách đây 17 năm, Quy chế đánh số và gắn biển số nhà đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân ký ban hành kèm theo Quyết định 05/2006/QĐ-BXD ngày 8-3-2006.

Việc đánh số và gắn biển số nhà theo Quy chế này áp dụng đối với những khu vực mới xây dựng. Đối với phố cổ, phố cũ, khu vực đã có số nhà trước đây thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định để việc áp dụng Quy chế phù hợp điều kiện cụ thể.

Theo Quy chế của Bộ Xây dựng, nguyên tắc đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, trong ngách như sau:

Đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, trong ngách được sử dụng dãy số tự nhiên (1, 2, 3..., n) với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo chiều quy định tại khoản 2 Điều này. Nhà bên trái lấy số lẻ (1, 3, 5, 7...), nhà bên phải lấy số chẵn (2, 4, 6, 8...).

Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc.

Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường, phố thì lấy chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà cuối ngõ. Trường hợp ngõ đặt tên theo đường, phố và ngõ thông ra đường, phố cả hai phía, thì lấy chiều từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố mà ngõ mang tên đến cuối ngõ bên kia.

Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách.

Đối với ngõ hoặc ngách chưa có tên thì chiều đánh số được áp dụng theo nguyên tắc quy định tại điểm b khoản này và tên ngõ hoặc ngách được lấy theo số nhà mặt đường nằm kề ngay trước đầu ngõ hoặc ngách đó.

Về gắn biển số nhà tại đường, phố, ngõ, ngách: Mỗi nhà mặt đường, nhà trong ngõ, trong ngách được gắn 1 biển số nhà. Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, phố, ngõ, ngách khác nhau thì biển số nhà được gắn ở cửa chính. Nếu nhà có cửa chính ở tại góc hai đường, phố, ngõ, ngách thì nhà đó được đánh số và gắn biển theo đường, phố, ngõ, ngách lớn hơn.

Trường hợp nhà xây mới xen trên đất của khuôn viên nhà cũ thì đánh số nhà đó bằng tên ghép của số nhà cũ và một chữ cái in hoa của tiếng Việt (ví dụ: A). Nếu có nhiều nhà mới thì việc ghi chữ cái in hoa tiếng Việt theo thứ tự A,B ,C ,...,

Trường hợp nhà được xây dựng lại trên đất khuôn viên nhiều nhà cũ thì nhà được mang số của nhà cuối cùng của dãy nhà cũ bị phá dỡ của đường, phố (hoặc ngõ, ngách) đó.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cũng như sở xây dựng trong việc thực hiện quy chế này.

Dù quy định, hướng dẫn đã có từ rất lâu, tuy nhiên việc đánh số nhà ở các đô thị lớn như TP HCM và Hà Nội diễn ra không theo quy tắc, gây khó khăn cho người dân.