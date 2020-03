Gọi là chợ vì đoạn Quốc lộ 1 dài khoảng 10 km nhưng có đến hàng trăm cơ sở, hộ kinh doanh lớn nhỏ chuyên mua bán, sửa chữa các loại máy móc cũ, bên cạnh đó là các cửa hàng gia công cơ khí, chuyên gia công sắt thép, inox.



Chợ đồ cũ này đi qua các phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông thuộc quận Bình Tân. Ngoài quận Bình Tân, chợ còn kéo dài qua xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) và quận 12 (đoạn Quốc lộ 1). Trong lúc vệ sinh, sửa chữa, lên đời cho máy cũ, nhiều cơ sở thải dầu nhớt, khí hàn xì, bụi kim loại, sơn PU ra môi trường.

Công nhân ngồi trên vỉa hè phun sơn làm ảnh hưởng môi trường

Ám ảnh với mùi hắc của khói hàn xì, bà Nguyễn Thị Kim (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) bức xúc nói: "Khu dân cư của tôi nằm trên đường Liên khu 10-11, không chỉ đau đầu vì tiếng ồn do máy cắt sắt gây ra mà từ người lớn đến trẻ nhỏ thường xuyên bị viêm hô hấp do hít phải khói hàn xì. Kinh khủng nhất là mỗi sáng quét nhà, bụi kim loại lấp lánh trên sàn nhà khiến người dân cảm thấy bất an".

Nhiều ngày đi qua đoạn quốc lộ này, chúng tôi ghi nhận nhiều cơ sở cho công nhân đem máy ra vỉa hè mài lại, xịt sơn, xịt rửa, dầu nhớt chảy thẳng xuống cống thoát nước và tỏa mùi khó chịu ra môi trường.

Theo các chuyên gia môi trường, các hóa chất trong sơn PU, khí hàn xì, dầu nhớt đều rất độc hại, cần phải được xử lý đúng quy trình như chất thải nguy hại, nếu kinh doanh những ngành nghề như thế phải ở nơi xa khu dân cư. Chính quyền nên xem xét, đưa các cơ sở có phát sinh bụi kim loại, sơn PU, khí hàn xì, dầu nhớt vào một khu tập trung, xa khu dân cư để dễ quản lý, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nếu chưa di dời được, cần phải xử phạt nghiêm những cơ sở không tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.

Nói về việc tồn tại chợ đồ cũ này, một số địa phương cho rằng những cơ sở kinh doanh này hoạt động từ lâu, chủ yếu mua bán máy cũ, khi kiểm tra không thấy phát sinh nhớt thải, khí thải. Nếu người dân phản ánh, địa phương sẽ kiểm tra, nhắc nhở. Về việc di dời vào một cụm cho dễ quản lý thì phải theo quy hoạch chung của quận và TP.