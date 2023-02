Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc "Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững" mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết 4 ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước đã thống nhất sẽ dành một gói tín dụng trị giá 120.000 tỉ đồng cho lĩnh vực nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho công nhân, người thu nhập thấp với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,5-2 điểm % lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường.



Lãi suất ưu đãi

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, gói tín dụng này sẽ áp dụng cho cả người xây dựng và người mua nhà. NHNN cũng sẽ thông báo cho các NHTM khác và nếu các ngân hàng khác tham gia gói này thì được nhiều hơn.

Liên quan đến thông tin về các gói tín dụng hỗ trợ thị trường BĐS, chiều 18-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, cho biết gói tín dụng 120.000 tỉ đồng là chương trình cam kết của các NHTM với lãi suất ưu đãi hơn. "Gói 120.000 tỉ đồng này các NHTM có thể triển khai cho vay luôn được nhưng phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của thị trường. Lãi suất cho vay của gói này chỉ thấp hơn mức trên thị trường từ 1,5-2 điểm %. Như vậy, nếu xét trên lãi suất hiện tại thì có thể lãi suất cho vay gói này vẫn ở mức trên dưới 10%/năm" - ông Lực nói.

Theo Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nguyễn Thanh Tùng, để giải quyết nhu cầu vay vốn mua nhà để ở của người dân, trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của NHNN, Vietcombank sẽ tích cực đồng hành cùng 3 NHTM khác triển khai gói cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi đối với phân khúc bình dân phù hợp khả năng và nhu cầu của đông đảo người dân.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Lê Ngọc Lâm cho biết NHNN đang kêu gọi 4 NHTM gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank đóng góp mỗi ngân hàng 30.000 tỉ đồng để triển khai gói cho vay 120.000 tỉ đồng phát triển NƠXH, nhà ở cho người thu nhập thấp, lãi suất cho vay có thể thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng lãi suất trên thị trường. "Vài ngày tới, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí thông tin cụ thể về việc BIDV tham gia gói tín dụng này" - ông Lâm thông tin.

Liên quan đến các chính sách hỗ trợ cho thị trường BĐS, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP HCM (HUBA), cho rằng nhà nước cần xây dựng gói chính sách ổn định thị trường BĐS và trái phiếu DN để không làm tình trạng xấu hơn, ảnh hưởng tới nền kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, gói hỗ trợ này không áp dụng đại trà cho tất cả DN, dự án BĐS mà có tiêu chí lựa chọn.

Cụ thể, HUBA đề xuất đối với chủ đầu tư BĐS và trái phiếu, gói hỗ trợ này phải áp dụng cho những DN, tập đoàn có uy tín, có hệ thống quản trị tốt, có kế hoạch sử dụng vốn minh bạch, đúng với cam kết, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội. Đối với dự án phải có đủ điều kiện đầu tư, mở bán; hoàn thành trên 70% tiến độ; ưu tiên các dự án phát triển khu dân cư.

Đối với ngân hàng tham gia gói hỗ trợ phải đạt chuẩn cao về cho vay, tình hình tài chính tốt, chủ yếu thuộc hệ thống ngân hàng có vốn nhà nước và một vài NHTM có tình hình tài chính và quản trị hiệu quả nhất. Đối với nhà đầu tư, phải có tình hình tài chính lành mạnh, đủ khả năng thanh toán, mua các tài sản thuộc các dự án hội đủ các tiêu chí hỗ trợ.

Dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành phát triểnẢnh: SƠN NHUNG

Tin mừng cho thị trường bất động sản

Là đơn vị từng triển khai nhà ở thương mại giá thấp, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long ADC (thành viên Công ty CP Đầu tư Nam Long - Nam Long Group), cho biết việc 4 NHTM sẽ có gói tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho NƠXH giá thấp là tin rất mừng cho thị trường BĐS. Điều quan trọng là cách thức triển khai của gói tín dụng như thế nào để chủ đầu tư và người mua nhà dễ dàng tiếp cận, giải ngân sớm.

Chia sẻ về mức lãi suất cho vay từ gói tín dụng này, ông Quang cho rằng mức hỗ trợ lãi suất 1,5%-2% không phải cao nhưng nếu có thì cả chủ đầu tư hay người mua nhà đều thấy hợp lý. Bởi thời gian qua lãi suất cho vay tăng cao, trong khi tín dụng cho BĐS hạn hẹp nên các DN và cả người mua nhà gặp rất nhiều khó khăn, thanh khoản của thị trường cũng kém. Vì vậy, chỉ cần triển khai tốt gói tín dụng này thì thị trường BĐS sẽ tốt hơn.

Trong khi đó, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành, cho rằng cần xác định rõ gói tín dụng 120.000 tỉ đồng mà NHNN công bố là gói hoàn toàn mới, dành riêng cho đợt này để phát triển NƠXH hay là một gói chung trong gói tín dụng dành cho BĐS. Nếu là gói riêng thì hoàn toàn có thể xem là tin rất vui cho thị trường BĐS. Theo ông Nghĩa, gói tín dụng này nên áp dụng cho chủ đầu tư phát triển NƠXH vay với lãi suất ưu đãi 1,5%-2% so với lãi suất thông thường. Hoặc cho người mua NƠXH vay với lãi suất ưu đãi, có thể đến 50% so với vay mua nhà ở thương mại. Nếu chủ đầu tư được vay để phát triển NƠXH thì lãi suất ưu đãi mức 1,5%-2% cũng là hợp lý và rất an toàn cho ngân hàng. Bởi cho vay phát triển NƠXH tỉ lệ rủi ro rất thấp.

"Chỉ cần có gói tín dụng riêng thì thị trường đã có thể gia tăng niềm tin, kích thích nhà đầu tư mạnh dạn rót vốn để mua sản phẩm ở các phân khúc khác, từ đó thị trường chung sẽ "ấm lên", phát triển ổn định, bền vững, còn với người dân dễ có nhà ở hơn. Mặc dù vậy, câu chuyện của gói tín dụng chỉ là một phần, phần quan trọng để NƠXH, nhà cho người thu nhập thấp "chạy" được, để chủ đầu tư tham gia tích cực hơn thì cơ chế, chính sách và pháp lý cần được tháo gỡ kịp thời, lãnh đạo các địa phương tích cực hỗ trợ các thủ tục để dự án sớm triển khai" - ông Nghĩa nói.