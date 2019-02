Cho tại ngoại ăn Tết rồi tiếp tục gây ra 9 vụ trộm cắp

14/02/2019 18:02

Chiều 14-2, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 1997, ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Hình ảnh Hùng trong lúc trộm cắp tài sản bị camera ghi hình lại được

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hùng về địa phương nhưng bị nghiện ma túy và game online.

Đến khi thiếu tiều tiêu xài nên vào khoảng 4 giờ sáng 28-1, lợi dụng bảo vệ đi ngủ, Hùng đã đột nhập vào tầng hầm để xe của cán bộ nhân viên (thuộc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng) rồi dùng đoản phá cốp hàng chục xe máy, để lấy đi tài sản có giá trị. Nhận được phản ánh, Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc điều tra và trích xuất camera của bệnh viện. Đến ngày 13-2, lực lượng đã bắt giữ được Hùng cùng tang vật một xe máy trộm cắp được trước đó .

Số xe máy mà Hùng trộm cắp được

Tại cơ quan Công an, ban đầu Hùng quanh co chối cãi và cho rằng mình chỉ mượn xe của bạn. Lúc này, lực lượng mới nêu rõ xe này Hùng trộm ở tầng hầm siêu thị Big C rồi lắp BKS xe từ xe máy trộm ở Bệnh viện Đà Nẵng vào để qua mặt lực lượng điều tra.

Biết không thể thoát tội, Hùng mới chịu khai nhận là trong tháng 1 đã gây ra 9 vụ trộm (4 vụ ở Thanh Khê và 5 vụ ở Hải Châu), lấy đi tổng tài sản hơn 266 triệu đồng. Hiện công an quận Thanh Khê đã thu hồi được 5 xe máy và 1 điện thoại di động.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 12-2018, Hùng từng trộm một xe tay ga Vespa và bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ nhưng gia đình đã bảo lãnh để tại ngoại về nhà ăn Tết. Sau đó Hùng bỏ nhà sống lang thang và tiếp tục đi trộm cắp thì bị bắt giữ.





V. Quyên