Ngày 4-8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Tuyền (42 tuổi; ngụ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lực lượng chức năng đang tuyên truyền, giải thích cho bà Tuyền

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 3-8, tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4 của huyện Phú Tân đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 thì phát hiện ông Nguyễn Phú Cường (50 tuổi; ngụ xã Hòa Lạc) điều khiển xe máy nên yêu cầu dừng phương tiện.



Tại đây, ông Cường trình bày "do ở nhà buồn nên đến nhà của người em chơi" nên tổ tuần tra lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết.

Bà Tuyền có hành vi đánh công an viên

Lúc này, bà Tuyền (vợ ông Cường) đi đến nơi lực lượng công an lập biên bản rồi dùng lời lẽ thô tục chửi tổ tuần tra. Mặc dù được lực lượng chức năng giải thích nhưng bà Tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục. Khi tổ công tác yêu cầu cưỡng chế, đưa bà Tuyền về trụ sở công an xã làm việc thì bà xông đến đánh một công an viên.