Chủ đầu tư hành xử như giang hồ

Ngày 19-2, Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết đã thụ lý đơn phản ánh và đang điều tra vụ ông Nguyễn Duy Phương (SN 1980, ngụ xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu) bị đánh. Trước đó, chiều 18-2, ông Phương đã gửi đơn phản ánh vụ việc đến Công an, VKSND thị xã Sông Cầu và Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.



Ông Phương kể lại, sáng 16-2, khi ông hay tin đơn vị thi công dự án Điện mặt trời Xuân Thọ đang san lấp mặt bằng trên diện tích 3,8 ha ở xã Xuân Thọ 1 mà ông đã khai hoang từ năm 2011 nên ông đến xem. Vì cho rằng đây là đất của mình chỉ mới được bồi thường cây trồng trên đất, chưa được bồi thường đất nên khi thấy đơn vị thi công đang san lấp, ông vào ngăn cản. Liền sau đó, ông bị ông Nguyễn Văn Biền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh (chủ đầu tư dự án), chỉ đạo một số người bắt giữ ông lại rồi chính ông Biền đánh ông Phương. Sau đó, ông Biền cho người dùng dây thừng trói 2 tay ông chở về lán trại thi công cách đó khoảng 2 km rồi tiếp tục đánh. Sau đó, nhóm ông Biền tiếp tục ném ông lên thùng sau xe bán tải chạy ra ngoài cổng lán trại cho phơi nắng.

Ông Nguyễn Duy Phương bị đánh phải nhập viện

Sự việc được một người dân (xin được giấu tên) dùng điện thoại ghi lại: mặt ông Phương bê bết máu với 2 tay bị trói ra phía sau. Cũng theo người này, không chỉ ông Phương, một người chuyên chở vật tư cho đơn vị thi công dự án này, khi đi ngang qua, thấy vụ việc đến hỏi thăm cũng bị nhóm ông Biền đánh phải nhập viện.

Hẹn làm việc để làm rõ sự vụ, ông Biền báo đang bận họp. Trao đổi qua điện thoại, ông Biền nói: "Bọn tôi làm là theo luật. Không có đánh, chỉ bắt, giữ lại giao cho công an để xử lý".

Thượng tá Võ Duy Tuấn, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, khẳng định: "Đánh là có và công an đang tiếp tục điều tra. Hiện Công an thị xã Sông Cầu đã tiếp nhận đơn ông Phương".

Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ 1, xác nhận có xảy ra vụ việc vào sáng 16-2 tại dự án Điện mặt trời Xuân Thọ. "Khi hay tin, tôi chỉ đạo trưởng công an xã đến trực tiếp giải quyết. Khi về, trưởng công an xã có báo cáo là khi đến hiện trường thấy ông Phương đang bị trói trên xe bán tải đậu ở ngoài cổng lán trại. Còn ông Biền thì ở trong lán trại" - ông Tâm kể. Theo ông Tâm, ông Phương khiếu nại về việc không được bồi thường 3,8 ha và đã bị xã bác đơn vì cho rằng chưa cấp quyền sử dụng đất cho ông Phương. Ông Phương tiếp tục khiếu nại lên thị xã Sông Cầu và việc khiếu nại này chưa được giải quyết.

Yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm Sau khi nghe Báo Người Lao Động phản ánh sự việc, cuối giờ chiều 19-2, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thăm và động viên nạn nhân Nguyễn Duy Phương. Sau khi nghe ông Phương kể lại sự việc, ông Phạm Đại Dương đã động viên ông an tâm dưỡng thương và gửi gắm bệnh viện chăm sóc tốt cho nạn nhân. "Tôi đã yêu cầu chủ tịch thị xã Sông Cầu chỉ đạo công an điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc" - ông Dương nói.

Bài và ảnh: Hồng Ánh