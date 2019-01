Người dân bao vây trụ sở công ty Bách Đạt An vì lo chủ đầu tư "lật kèo"

17/01/2019 13:19

Sáng 17-1, hàng trăm người dân có hợp đồng mua đất tại các dự án Sakura, dự án Hera, Eco Future Park thuộc phường Điện Nam thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã tập trung tại trụ sở công ty Bách Đạt An (đường Nguyễn Du, TP Đà Nẵng) để yêu cầu nhà đầu tư trả lời về thời hạn bàn giao sổ đỏ.



Khách hàng bức xúc trình bày với báo chí

Theo nhiều người dân đã mua đất tại 3 dự án này, đến thời điểm hiện tại, có khoảng 1.000 người dân mua đất nền từ Công ty CP Hoàng Nhất Nam, đơn vị phân phối và chủ đầu tư là Công ty Bách Đạt An.

Ông Nguyễn Quang Sơn, một người dân mua đất tại 3 dự án này cho hay, 2 đơn vị trên phối hợp đưa ra 3 sản phẩm thuộc 3 dự án và cam kết với khách hàng trong tháng 1 này sẽ ra sổ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). "Tuy nhiên, thời gian gần đây, 2 bên có xảy ra lình xình và bỗng dưng Bách Đạt An cắt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam. Người dân chúng tôi đã mua đất và không nhận được sổ đỏ. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và Trung ương phải vào cuộc thanh tra tất cả các dự án trên để đảm bảo quyền lợi cho người dân", Ông Sơn bức xúc cho biết.

Hàng trăm khách hàng tụ tập trước Công ty Bách Đạt An trong sáng 17-1

Ông Trần Văn Vạn cho hay số tiền mà người dân đã đóng với các lô đất tại 3 dự án trên là 95%. "Tuy nhiên hiện tại Bách Đạt An đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam đã đẩy người dân chúng tôi vào đường cùng khi không có sổ đỏ, không có tiền trả ngân hàng. Có những người mua đi mua lại 2, 3 lần giờ không biết kêu cứu ở đâu" - Ông Vạn trình bày. Theo ông Vạn, người dân mua đất của 2 công ty này đã từng cầu cứu tỉnh Quảng Nam nhưng nhận được câu trả lời là việc này thuộc trách nhiệm của đơn vị phân phối và chủ đầu tư. "Tại sao UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép dự án mà giờ phủi bỏ trách nhiệm là không được. Chúng tôi sẽ tiếp tục vào Quảng Nam yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải có trách nhiệm với người dân chúng tôi" – Ông Vạn bức xúc.

Tuy nhiên, theo ông Vạn, thiệt thòi của người dân là trong hợp đồng đã ký, Hoàng Nhất Nam có điều khoản "nếu xảy ra rủi ro thì đơn vị phân phối chỉ trả 30% trên số tiền mà khách hàng đã đóng" . Chính vì thế, nhiều người nghi ngờ 2 doanh nghiệp này thông đồng với nhau do giá đất tăng lên.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an phường Thạch Thang trong đó có Trưởng Công an phường đã có mặt, ổn định người dân và có cuộc làm việc với các bên để tìm cách giải quyết vấn đề. Trong khi đó, những hộ dân đã mua đất và đóng cọc tại các dự án trên đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng trong đó có gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đòi quyền lợi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó không hiểu nguyên do gì Công ty Bách Đạt An bất ngờ đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, trong việc để đơn vị này phân phối các dự án kể trên. Hiện có khoảng gần 1.000 hợp đồng đã được kí kết giao dịch bán đất cho khách hàng. Chúng tôi đã tìm cách liên hệ với lãnh đạo Công ty Bách Đạt An để làm rõ vấn đề nhưng thể nào liên lạc được.

Trong khi đó, trả lời vấn đề này với báo chí, Bà Lê Lan Hương, Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam cho biết, Hoàng Nhất Nam đang thực hiện tốt phần việc trong hoạt động hợp tác cùng Công ty Bách Đạt An. Mọi việc mà khách hàng cho rằng Hoàng Nhất Nam là chưa thảo đáng, bởi Hoàng Nhất Nam đã thực hiện giao dịch với khách hàng đều dựa trên thỏa thuận trong Hợp đồng giữa Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An. Khi xảy ra vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Hoàng Nhất Nam đang nỗ lực nhằm giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng thì Bách Đạt An lại thể hiện thái độ thiếu thiện chí trong việc thực hiện Hợp đồng. Hợp đồng có quy định rõ ràng về việc giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện liên quan tới hợp đồng phải thông qua việc thương lượng, thỏa thuận, hòa giải, song khi hai bên vẫn còn cơ hội để hòa giải, thương lượng, khắc phục các vấn đề thì Bách Đạt An đã vội vã thực hiện việc khởi kiện.

Lực lượng công an có mặt để giữ an ninh trật tự

"Hiện quyền lợi của khách hàng đang bị thiệt thòi, quyền lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi Hoàng Nhất Nam đang rất nỗ lực tìm kiếm các cơ hội, giải pháp để bảo vệ quyền lợi của khách hàng thì Bách Đạt An lại thể hiện thái độ thiếu thiện chí, bất hợp tác. Chính thái độ này của Bách Đạt An đã gây ra bức xúc cho khách hàng", bà Lan Hương giải thích. Theo là Lan Hương, Mặc dù vụ việc hiện đang được TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) thụ lý giải quyết và trắng đen sẽ được sáng tỏ. Tuy nhiên, Hoàng Nhất Nam vẫn kiên định với quan điểm của mình là yêu cầu Bách Đạt An tôn trọng các thỏa thuận, tiếp tục thực hiện hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi cho các Khách hàng cũng như quyền lợi của chính Bách Đạt An.

