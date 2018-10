Chủ đầu tư nói gì về cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 34.000 tỉ đầy "ổ gà"?

09/10/2018 15:44

Ngày 9-10, ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng gấp rút khắc phục các điểm xuất hiện "ổ gà" trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Dự kiến trong hôm nay sẽ khắc phục xong.



Ông Thành giải thích rằng nguyên nhân xuất hiện nhiều "ổ gà" trên cao tốc 34.000 tỉ đồng, mới đưa vào khai thác là do xe tải nặng lưu thông với lưu lượng lớn.

"Ổ gà" xuất hiện nhiều trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn TP Đà Nẵng đi TP Tam Kỳ

"Vừa rồi nó không bị dài, chỉ bị cục bộ thôi. Thực ra cái tuyến vừa rồi (65 km từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ - PV) bình thường chỉ có lưu lượng hai nghìn mấy nay lưu lượng lên gần sáu nghìn mà chủ yếu là xe tải. Mà xe tải nặng mình chưa kiểm soát tải trọng. Một số vị trí xuất hiện ổ gà mặt đường ở chỗ đấy có thể do thoát nước chưa được tốt, do cao độ, trũng nước ở đấy bánh xe nặng đè lên nhiều sẽ bong luôn lớp bê tông nhựa ra. Không phải do chất lượng lớp bê tông nhựa mà vấn đề ở chỗ thoát nước thôi. Nếu chất lượng bê tông nhựa thì đã bị cả vệt dài" – ông Thành nói.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân do xe tải nặng và đọng nước

Cũng theo ông Thành, đoạn cao tốc từ TP Tam Kỳ đi tỉnh Quảng Ngãi mới đưa vào khai thác từ ngày 2-9 có ít "ổ gà" hơn, mỗi gói thầu chỉ có 2-3 điểm. Riêng đoạn 65 km đưa vào khai thác tháng 8-2017 thì mỗi gói thầu lên đến khoảng 10 điểm, đặc biệt gói thầu số 6 tại km45 và gói 4 tại km27 thì bị nhiều hơn.



Như Báo Người Lao Động thông tin, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được khởi công ngày 19-5-2013, đi qua địa phận TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi, có chiều dài hơn 139 km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1,64 tỉ USD (tương đương 34.516 tỉ đồng).

Trong đó, vốn vay Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) 798,56 triệu USD (tương đương 16.799 tỉ đồng), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) 590,39 triệu USD (tương đương 12.419 tỉ đồng); công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình công cộng, rà phá bom mìn, thuế VAT, chi phí quản lý dự án… sử dụng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với số tiền 5.298 tỉ đồng.



Vào ngày 2-8-2017, đoạn hợp phần JICA tài trợ dài 65 km từ TP Đà Nẵng đi TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã được thông xe kỹ thuật và đưa vào vận hành. Đến ngày 2-9 vừa qua, đoạn tuyến còn lại đã được đưa vào khai thác.



Cảnh sửa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngày 9-10 Ảnh: ông Mai Tiến Thành cung cấp

Taluy đoạn cao tốc mới đưa vào khánh thành ngày 2-9 bị xói lở

Đường cao tốc đoạn mới đưa vào khai thác ngày 2-9 cũng xuất hiện "ổ gà", phải sửa chữa

Tr.Thường