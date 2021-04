Trước đó, vào 14 giờ cùng ngày, bà Lại bất ngờ đến văn phòng một công ty bảo hiểm trên địa bàn TP Phan Thiết để rút hợp đồng bảo hiểm sau nhiều ngày bỏ đi khỏi địa phương. Điều trùng hợp là nhân viên bảo hiểm trực tiếp làm việc với bà Lại cũng là người đồng hương xã Hàm Mỹ nên đã nhanh trí trình báo cho cơ quan công an.

Bà Lại (phải) trùm kín mặt khi đến rút tiền bảo hiểm

Sau đó, bà Lê Thị Lại được chở về công an phường Phú Thủy. Hàng chục người chơi huê hụi của bà Lại bức xúc đuổi theo. Tại đây, khi làm các thủ tục trước khi bàn giao bà Lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận, rất đông người dân cùng người chơi huê hụi đã bức xúc, bao vây bà Lại tạo áp lực.

Người chơi huê hụi bao vây bà Lại

Trước đó, trong tháng 1-2021, Công an xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) kêu gọi người dân trình báo số tiền tham gia chơi huê hụi của bà Lê Thị Lại, khi bà này bất ngờ rời khỏi địa phương. Từ ngày 9-1 – 15-1 hàng trăm người dân xã Hàm Mỹ, Mương Mán (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết) đã đến trình báo công an khi chủ huê hụi lớn nhất trên địa bàn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Người dân khai báo số tiền chơi huê của bà Lại

Những người tham gia chơi huê hụi với bà Lại gồm nhiều thành phần, trong đó hầu hết liên quan đến trồng, mua - bán thanh long như: chủ doanh nghiệp, thương lái thậm chí những người làm công tại các vựa, nhà vườn... đều tham gia vì ham lãi suất cao.

Bà Lại thời điểm chưa bỏ đi khỏi địa phương

Liên quan đến việc bể đường dây huê hụi do bà Lê Thị Lại tổ chức, sau một thời gian điều tra cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Nam xác định số tiền ban đầu mà người phụ nữ này nợ là hơn 188 tỉ đồng. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra bà Lại với các hành vi: huy động vốn trái phép, cho vay lãi suất cao hơn so với quy định và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.