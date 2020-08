Ngày 20-8, liên quan đến vụ một cô gái trẻ bị chủ nhà hàng ở tỉnh Bắc Ninh bắt quỳ xin lỗi vì đăng bài viết phản ánh món ăn tại nhà hàng mất vệ sinh, một lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết đơn vị vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, chủ quán nướng Hiền Thiện (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) theo quy định pháp luật.

Nguyễn Văn Thiện bắt cô gái quỳ xin lỗi vì đã chê đồ ăn của nhà hàng mất vệ sinh - Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan điều tra, bị can Thiện khai tối 17-8, chị D.T.H. (27 tuổi) cùng bạn đến ăn quán Nhắng nướng Hiền Thiện do vợ chồng Thiện làm chủ. Sau đó, phát hiện đồ ăn có sán nên chị H. đã ra phản ánh với nhân viên quán và xảy ra bất đồng. Chị H. có nói với nhân viên quán rằng: "Chúng mày làm ăn thế này không được, nói một câu xin lỗi là được à?".

Sau đó, chị H. đã đăng lên Facebook cá nhân về việc quán Nhắng nướng Hiền Thiện đồ ăn có sán.

Biết chuyện, Thiện đã nhờ bạn bè kết nối để gặp chị H. hỏi cho ra lẽ.

Đến tối 18-8, khi chị H. đến quán, Thiện đã liên tục chửi mắng, đe dọa, bắt chị H. phải quỳ trước mặt xin lỗi và phải đăng bài đính chính trên Facebook. Toàn bộ quá trình làm nhục chị H. được vợ chồng Thiện phát trực tiếp lên Facebook.

Nguyễn Văn Thiện (phải) bị triệu tập tới Công an TP Bắc Ninh

Sau khi đăng tải bài viết, dư luận đã lên tiếng phản ứng gay gắt hành động của vợ chồng ông Thiện. Sau đó UBND TP Bắc Ninh đã chỉ đạo công an điều tra, làm rõ. Công an TP Bắc Ninh ngày 19-8 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện về tội Làm nhục người khác.

Còn về phía nạn nhân, sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân mang tâm lý hoảng sợ, dừng các kênh liên lạc nên công an chưa thể lấy lời khai.

Tuy nhiên, tại cơ quan công an, cô gái đi cùng chị H. kể lại, trước đây chị H. từng có biểu hiện co giật, giống như lên cơn động kinh do tâm lý hoảng sợ, căng thẳng nên lần này, sau khi chị H. bị bắt phải quỳ gối xin lỗi ở quán thì bạn bè đã đưa chị đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.