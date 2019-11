Tối 26-11, tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết đã có báo cáo về việc chủ tàu cá đi tìm người thân cho các thuyền viên trên tàu bị mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 24-11, Công an xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời) nhận được thông tin anh Nguyễn Hải Đăng (27 tuổi; ngụ thi trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), là chủ tàu cá Hải Đăng đến địa phương tìm người thân cho ông Trần Vũ Năng (34 tuổi; ngụ xã Lợi An).

Tại cơ quan chức năng, anh Đăng cho biết tàu đánh cá của gia đình có 6 người (gồm 5 thuyền viên và 1 tài công) khi đánh bắt trên biển thì bất ngờ bị chìm vào khoảng 1 giờ ngày 15-11.

Lúc này, có 3 thuyền viên may mắn được tàu đánh cá của ngư dân Vũng Tàu cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Riêng ông Năng cùng 2 thuyền viên khác là anh Lê Hoàng Bích (22 tuổi; ngụ xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) và ông Châu Văn Bảo (30 tuổi; ngụ tỉnh Bạc Liêu) bị mất tích đến nay.