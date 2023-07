Chiều 1-7, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Dương kiểm tra hiện trường vụ dòng nước nổi bọt trắng xóa, mùi hôi nồng nặc tràn vào khu dân cư tại phường Hoá An, TP Biên Hòa mấy ngày trước đó.

Một điểm xả thải ra suối Xiệp có màu đỏ bất thường

Lực lượng chức năng 2 tỉnh đã tiến hành kiểm tra suối Xiệp, đoạn từ khu vực giáp ranh giữa TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) với TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đến khu vực xả thải của Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp.

Bước đầu, đoàn kiểm tra phát hiện 2 cơ sở giết mổ heo không phép, xả nước thải không qua xử lý ra suối thuộc địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Đoàn đã lập biên bản xử lý vi phạm và yêu cầu chấm dứt hoạt động.

Lực lượng chức năng lấy mẫu nước để phân tích

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, gần 60 hộ dân sống dọc suối Xiệp ở phường Hóa An đã phải chịu cảnh nước ngập nhà trong những trận mưa gần đây, nhất là chiều 28-6.

Người dân địa phương cho hay sau cơn mưa lớn, nước theo suối Xiệp bắt nguồn từ TP Dĩ An chảy về rất mạnh. Người dân trở tay không kịp khiến nhiều tài sản bị ngập và cuốn trôi.

Bọt biển khổng lồ tràn vào khu dân cư

Đáng chú ý, dòng nước từ suối Xiệp nổi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi nồng nặc tràn vào khu dân cư các tổ 22C, 22D và 22Đ thuộc phường Hóa An.

Suối này vốn chảy ngang qua Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B (TP Dĩ An) nên người dân nghi dòng nước có bọt trắng xóa bất thường là do doanh nghiệp xả thải trộm theo nước mưa.

Do bị ngập kéo dài trong những trận mưa lớn gần đây, nhiều hộ dân địa phương phải rời nhà đến nơi khác sống. Nhiều công nhân cũng bỏ phòng trọ tìm kiếm nơi ở mới.

Lãnh đạo UBND phường Hóa An cho rằng một trong những nguyên nhân gây ngập khu vực này là do dự án nạo vét dòng suối Xiệp đoạn qua phường Hóa An và phường Bửu Hòa chưa được thực hiện.



Clip: Người dân cầu cứu vì nước chảy như thác cuốn, mùi hôi nồng nặc

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân dòng nước bọt trắng xóa tràn vào khu dân cư ở phường Hóa An sau mưa lớn.