Chiều 23-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì.

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết thực hiện chỉ đạo của TP, đơn vị này đã rà soát người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7-3 đến nay nhưng chưa cách ly. Cụ thể, Công an TP đã rà soát được 3.869 trường hợp, bao gồm 1.822 người nước ngoài, 2.383 người Việt Nam. Trong đó số người có biểu hiện ho, sốt đưa vào các bệnh viện là 64 người; số người cách ly tại nhà, tại cộng đồng là 2.779 người; số người được xác định dương tính với Covid-19 là 4 người.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, để ngăn dịch bệnh lây lan, Công an TP cũng tạm dừng để người thân thăm, gặp can phạm, phạm nhân. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cũng đề xuất Bộ Công an tạm dừng điều chuyển phạm nhân giữa các trại tạm giam và điều chuyển phạm nhân từ trại tạm giam vào trại thi hành án (trừ trường hợp bắt buộc theo yêu cầu quy định của pháp luật).



Còn đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cho hay hiện nay có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước. Tuy nhiên, do các nước đang có chính sách hạn chế xuất nhập cảnh, hơn nữa các hãng hàng không cũng hạn chế đường bay. Do vậy, nhiều công dân Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn trong việc về nước. Công dân muốn về nước gặp khó khăn trong việc xuất nhập cảnh hãy liên hệ với Đại sứ quán nhà trợ giúp.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Chung cho biết ông cũng có một người con trai đang du học ở vùng có dịch Covid-19 nặng nhất của Mỹ. Cách đây 3 tuần, ông có khuyên con dự trữ thức ăn và ở yên trong nhà 3 tháng.

"TP tiếp tục khuyến cáo người dân từ nay đến 5-4, nếu không có việc gì phải ra ngoài thì ở trong nhà càng nhiều càng tốt, nếu có việc ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, bảo hộ cẩn thận, mọi người phải giữ khoảng cách với nhau để phòng không bị lây cho mình và cho người khác. Khuyến khích các công ty, doanh nghiệp làm việc trực tuyến" - ông Nguyễn Đức Chung khuyến cáo.