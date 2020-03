UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài tại khách sạn Hòa Bình (phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.



Khách sạn Hòa Bình

Cụ thể, UBND TP Hà Nội quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài (người có hộ chiếu ngoại giao, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao) tại khách sạn Hòa Bình phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid -19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 thành phố ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm quyết định cho phép khách sạn Hòa Bình được thực hiện cách ly tập trung trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly; Ban hành quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội chiều 23-3 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết đến nay TP đã bố trí 15 khu cách ly (9 khu của quân đội, 1 khu của Bệnh viện Công an TP và 5 khu dân sự) với 14.629 chỗ. Trong đó, Bệnh viện Công an TP có 88 chỗ ở dành cho cách ly, khách sạn Hòa Bình (quận Hoàn Kiếm) có 80 chỗ ở dành cho người nước ngoài.



Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho hay hiện đang có 24 trường hợp được cách ly tại khách sạn Hòa Bình, trong đó có 2 trường hợp mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã phân khu và bố trí mỗi người được các ly một phòng. Lực lượng chức năng đã được bố trí thực hiện việc cách ly nghiêm tại khu vực này, các cán bộ làm nhiệm vụ cũng được bố trí ăn ở tại khách sạn.

Quang cảnh buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của Hà Nội chiều 23-3

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết: "Về vấn đề mà báo chí và người dân đang quan tâm là các trường hợp người nước ngoài dương tính đang được cách ly tại khách sạn Hòa Bình, sáng 18-3 vẫn có chuyến bay từ Anh về, có những trường hợp nằm trong diện hướng dẫn trước đó của Bộ Y tế, trong hoàn cảnh đó TP đã chọn khách sạn Hòa Bình làm nơi cách ly tập trung cho các trường hợp này. Những hành khách ngồi cùng khoang với những người nước ngoài đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly. Trong trường hợp này, TP đã đưa vào cách ly trước và thực hiện các thủ tục, chỉ đạo sau, bởi dịch này không giống dịch nào khác, đây là phản ứng kịp thời".

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết thực hiện chỉ đạo của TP, đơn vị này đã rà soát người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7-3 đến nay nhưng chưa cách ly. Cụ thể, Công an TP đã rà soát được 3.869 trường hợp, bao gồm 1.822 người nước ngoài, 2.383 người Việt Nam. Trong đó số người có biểu hiện ho, sốt đưa vào các bệnh viện là 64 người; số người cách ly tại nhà, tại cộng đồng là 2.779 người; số người được xác định dương tính với virus corora chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh Covid-19 là 4 người.



Hiện trên địa bàn Hà Nội có 39 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 30 trường hợp phát hiện trên các chuyến bay, 9 trường hợp lây nhiễm chéo.