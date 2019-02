Chủ tịch Lạng Sơn yêu cầu bảo đảm an ninh trên quốc lộ 1A

24/02/2019 17:42

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng vừa có văn bản chỉ đạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A đi qua địa phương này.



Công văn nêu rõ từ ngày 24 đến 28-2, để phục vụ nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh, Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, các huyện, thành phố trong các ngày trên phải tổ chức phân luồng giao thông khi xảy ra ùn tắc với quốc lộ 1A. Các đơn vị cần bảo đảm an ninh và an toàn giao thông trên tuyến đường này, giải toả những nơi chiếm dụng lòng đường, lề đường gây cản trở giao thông.



Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn được giao phát quang tầm nhìn, vệ sinh mặt đường, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của hệ thống an toàn giao thông trên tuyến đường; tạm dừng các hoạt động xây dựng trên tuyến đường từ 24 đến 28-2. Các huyện được giao phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh giải toả việc chiếm dụng lòng, lề đường và điều tiết giao thông.

An ninh được thắt chặt trên tuyến đường quốc lộ 1A từ Lạng Sơn về Hà Nội ngày 24-2

Trong ngày 24-2, dọc quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Lạng Sơn, tại các ngã ba, ngã tư, các điểm giao cắt, khu dân sinh, công trường xây dựng đều có lực lượng quân sự cùng nhân viên an ninh đứng gác.

Trên tuyến đường gần 200 km này, cứ khoảng 1 km lại có các tốp công binh với thiết bị chuyên dụng dò mìn ở hai bên vỉa hè và dải phân cách ở giữa.

Trong ngày 24-2, các hãng thông tấn trong nước và nước ngoài đều đồng loạt đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã khởi hành từ ga đường sắt Bình Nhưỡng trên toa tàu bọc thép để sang Trung Quốc trên hành trình đến Việt Nam tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, dự kiến diễn ra ngày 27 đến 28-2.

Ảnh chụp tại Ga Đồng Đăng chiều 24-2

Ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) kết nối với ga Bằng Tường (Trung Quốc).

Huy Thanh