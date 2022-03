Đêm 3-3, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa gọi điện cho Đại sứ kiểm tra tình hình công tác bảo hộ công dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.



Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ bà con sơ tán tại Kiev - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine. Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân, bảo vệ an toàn tối đa tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam, trụ sở và thành viên cơ quan đại diện ta tại Ukraine.

Bộ Ngoại giao cho biết thực hiện công điện 201 ngày 26-2 của Chính phủ về việc "bảo hộ dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine", trong những ngày vừa qua, các Bộ, ngành và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận Ba Lan, Nga, Romania, Hungary, Slovakia phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các phương án bảo hộ công dân, đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết để sơ tán công dân Việt Nam khỏi vùng chiến sự, đến các nước lân cận và về nước nếu có nguyện vọng: Các cơ quan đại diện Việt Nam trực đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7, cập nhật tình hình người Việt từ Ukraine sang, hướng dẫn di chuyển an toàn, phối hợp với các hội đoàn cộng đồng đón và hỗ trợ người sơ tán sinh hoạt, đi lại…; Bộ Ngoại giao đã đề nghị nhà chức trách của các bên liên quan tạo hành lang an toàn, tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tạm thời, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người Việt Nam; đề nghị các cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc và các nước tại địa bàn trong việc phối hợp đảm bảo các điều kiện thiết yếu, an ninh, an toàn và sơ tán kiều dân.

Tính đến trưa ngày 3-3 (giờ Việt Nam), hầu hết bà con ở Kiev và ở Odessa, hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự và được bố trí sang các nước lân cận; hơn 400 người đã tới Moldova và chuẩn bị di chuyển sang Romania; 600 người đã từ Ukraine sang Ba Lan; 70 người đã sang Romania; hơn 30 người đã tới Slovakia; khoảng 50 người đã tới Hungary. Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán tại Ba Lan, Romania đã trực tiếp thăm hỏi và hỗ trợ bà con.

Các cơ quan đại diện Việt Nam cũng đã và đang tích cực hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón và thu xếp chỗ ăn ở tạm thời, cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.

Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện đang tiếp nhận yêu cầu về Việt Nam của bà con để phối hợp các Bộ, Ngành liên quan và các hãng hàng không sớm tổ chức các chuyến bay theo chỉ đạo của Chính phủ trên tinh thần nhân đạo, khẩn trương, an toàn.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết các thông tin về chuyến bay sẽ được thông báo kịp thời, công khai, minh bạch để thuận lợi nhất cho bà con.

Theo thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch hôm 1-3, bà con đã sang và chuẩn bị sang Romania để bay về Việt Nam, không di chuyển sang Ba Lan. Đại sứ quán sẽ phối hợp tổ chức bay từ Romania.