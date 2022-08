Chiều 12-8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, đã dự và trao Quyết định cho sĩ quan công an đi thực hiện gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc và Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc.



Những hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao Quyết định cho sĩ quan công an đi thực hiện gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc và Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên Hiệp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên Hiệp quốc và 3 cán bộ đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hiệp quốc ở Nam Sudan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Hình ảnh các sĩ quan Công an đi làm nhiệm vụ tại buổi lễ

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải đại diện cho các sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc phát biểu

Các đại biểu quốc tế dự buổi lễ