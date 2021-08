Ngày 4-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Chiến công. Theo Quyết định, truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài, Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận 6, Công an TP HCM, Bộ Công an, đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại uý Phan Tấn Tài - Ảnh: CAND

Sáng cùng ngày 4-8, theo tin từ Văn phòng Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công cho Đại úy công an Phan Tấn Tài hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Chiều tối 3-8, được sự đồng ý của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP HCM đã ra Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại úy đối với chiến sĩ Phan Tấn Tài.

Theo Công an TP HCM , khoảng 18 giờ 50 ngày 2-8, Tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ chiến sĩ (trong đó có Thượng úy Phan Tấn Tài, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch.

Trên đường tuần tra, Tổ công tác phát hiện một thanh niên tên Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ quận 6, TP HCM) ra đường không cần thiết, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Đại úy Phan Tấn Tài được đào tạo cơ bản nghiệp vụ của ngành Công an tại Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II, là con trai trong gia đình có 3 con, còn độc thân, hiện đang sinh sống cùng cha mẹ.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ, phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để giải quyết.

Trên đường đi, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến xe của Thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6. Thượng úy Phan Tấn Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21 giờ 30 cùng ngày không qua khỏi.

Thượng úy Phan Tấn Tài (29 tuổi, quê quán Long An); cấp bậc: Thượng úy; cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 (hiện đang được trưng dụng tăng cường cho Công an phường 10, quận 6 để phòng chống dịch Covid-19 ).

Kể từ khi TP HCM áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Thượng úy Phan Tấn Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24, không quản ngại khó khăn, gian khổ để cùng các lực lượng chức năng tham gia thực hiện công tác phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận 6.

Sự hy sinh của Thượng úy Phan Tấn Tài là sự mất mát to lớn đối với gia đình, người thân, lực lượng Công an quận 6 nói riêng và Công an TP HCM nói chung.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, cả nước và lực lượng Công an nhân dân đang cố gắng, nỗ lực chung sức chung lòng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thì sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của Thượng úy Phan Tấn Tài là tấm gương sáng về ý chí cách mạng, tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.