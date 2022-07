Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), chiều 19-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã thăm, tặng quà một số cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của TP Hải Phòng.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai, Khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.



Thành lập từ năm 2005, Công ty TNHH Thương mại Sao Mai hiện có 5 nhà máy tại Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định và hơn 20 nhà máy mà Công ty tham gia cổ phần, liên doanh, liên kết trên cả nước. Với 12 triệu sản phẩm mỗi năm, tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Canada, năm ngoái, doanh thu của Công ty đạt trên 500 tỉ đồng. Công ty đang tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động tại Hải Phòng và hơn 5.000 công ăn việc tại các đơn vị liên doanh liên kết. Thu nhập bình quân của công nhân tại Công ty Sao Mai là 11.500.000 đồng/tháng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao Công ty Sao Mai đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, không chỉ gia công mà tự thiết kế và liên kết với các đơn vị sản xuất nguyên liệu trong nước để có nguyên liệu ổn định, chi phí thấp, nâng cao giá trị gia tăng và lợi nhuận. Chủ tịch nước biểu dương lãnh đạo Công ty quan tâm đến việc hình thành Chi bộ Đảng với nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển nhà máy. Đặc biệt, Công ty đã giải quyết nhiều việc làm, thu nhập cao hơn mức bình quân chung của Hải Phòng, đồng thời xây dựng được hệ thống nhà trẻ cho con em công nhân, hỗ trợ con em được học học tập, tạo môi trường làm việc an toàn. Những thành tích này giúp doanh nghiệp được bình chọn là đơn vị xuất khẩu hàng đầu của ngành công thương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thời gian tới, Công ty Sao Mai ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất trong ngành dệt may để phát triển xanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tiếp tục liên kết sản xuất với các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu trong nước, mở rộng thị trường và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp cho ngành dệt may nước ta và sự phát triển của Hải Phòng. Cùng với đó, doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm nâng cao thu nhập, chăm lo cho đời sống nhân dân và quan tâm hơn nữa đến an toàn lao động, nhất là an toàn cháy nổ trong mùa nắng nóng…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần tới gần 5 triệu lao động ngành dệt may, da giày, túi xách trên cả nước và đề nghị các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống công nhân lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Trung tướng Nguyễn Lân, Nguyên Tư lệnh Quân khu 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Huấn cùng gia đình.

Cũng trong chiều 19-7, tới thăm Trung tướng Nguyễn Lân, nguyên Tư lệnh Quân khu 3, ở phường Đằng Hải, quận Hải An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận những công lao to lớn của các tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu - những người đã từng vào sinh ra tử cũng như có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.



Chủ tịch nước chúc Trung tướng Nguyễn Lân cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của TP Hải Phòng nói riêng và đất nước nói chung.

Tới thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Huấn (SN 1941, là đảng viên 55 năm tuổi Đảng, hiện ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc ông Huấn trường thọ và là tấm gương mẫu mực trong việc phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục có nhiều đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của thành phố Cảng.

Cùng với đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc căn dặn các cấp ủy, chính quyền TP Hải Phòng tiếp tục làm tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, dành điều kiện quan tâm, chăm lo đến đời sống của các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh, người có công, đồng thời đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhằm tri ân công lao to lớn của gia đình người có công với cách mạng.