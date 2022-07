Dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân; lãnh đạo nhiều bộ ngành, địa phương; đông đảo chư tôn đức tăng ni các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ; du khách thập phương, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Đại đức Thích Nguyên Toàn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, trụ trì chùa Thiên Ân (Bắc Quang) chủ trì đại lễ.



Nghi thức Cung nghinh chư tôn đức và quý vị quan khách đại biểu trước Lễ cầu siêu - Ảnh: Báo Hà Giang

Lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân, tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022) và kỷ niệm ngày Giỗ trận 12-7-1984.

Lễ cầu siêu là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.



Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thỉnh chuông nguyện cầu anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Lễ cầu siêu - Ảnh: Báo Hà Giang

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn bày tỏ tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh và gửi lời cảm ơn tới các chư tôn giáo phẩm, đại đức tăng ni phật tử, gia đình thương binh, liệt sĩ lời chúc hạnh phúc và bình an. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết mảnh đất Vị Xuyên hơn 40 năm về trước là chiến trường ác liệt nhất, dài nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, diễn ra trong suốt 10 năm (từ năm 1979 đến năm 1989).

Tại mặt trận Vị Xuyên, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã quyết tâm chiến đấu, giành giật với địch từng chiến hào, từng cao điểm với tinh thần quả cảm "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử", quyết tâm chặn đứng quân xâm lược, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Cuộc chiến đấu đã giành thắng lợi oanh liệt, nhưng tổn thất, hy sinh vô cùng to lớn; hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh; trên 9.000 cán bộ, chiến sĩ bị thương, hiện vẫn còn gần 2.000 hài cốt của cán bộ, chiến sĩ vẫn chưa được tìm thấy và quy tập, hàng ngàn hec-ta đồi núi vẫn còn sót lại bom mìn, vật nổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu cảm ơn và ghi nhận sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ cho đất nước- ảnh: Báo Hà Giang

Tiếp nối truyền thống cách mạng, kế thừa thành quả của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng khá giả, hạnh phúc. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phần mộ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được quan tâm thực hiện. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 tổ chức rà phá được hơn 7,6 ngàn ha diện tích ô nhiễm bom mìn; tìm kiếm, quy tập được 130 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, đài tưởng niệm được quan tâm tu bổ, sửa chữa, nâng cấp; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được tổ chức rộng khắp, thiết thực, hiệu quả.

Nghi thức dâng đăng, dâng hương trước tượng đài các Anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên- Ảnh: Báo Hà Giang

Đặc biệt được sự quan tâm, ủng hộ trực tiếp của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tỉnh đã và đang triển khai thành công Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; đến nay, đã kêu gọi tài trợ trên 349 tỉ đồng, đóng góp trên 300 nghìn ngày công lao động, hỗ trợ xây dựng 5.815 căn nhà cho các gia đình sau hơn 2 năm thực hiện.

Tại Đại lễ cầu siêu, các đơn vị, cá nhân đã trao 1 nhà tình nghĩa 60 triệu đồng và 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng gửi đến thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách huyện Vị Xuyên; trao 1 nhà tình nghĩa 60 triệu đồng và 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng gửi đến thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách huyện Xín Mần.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dâng đăng, giải đậu cát tường tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Chư tôn đức tăng ni đã thực hiện nghi lễ cúng Phật và khai đàn tiến hành các nghi thức cầu siêu hương linh các Anh hùng liệt sĩ một cách trọng thể, cầu cho các hương linh được siêu thoát; cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, Hà Giang thịnh vượng.