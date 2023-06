Cùng dự lễ khánh thành còn có ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và các lãnh đạo bộ, ban, ngành cấp Trung ương và địa phương.



Tại lễ khánh thành, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, cho biết Đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ đi vào hoạt động sẽ phát sóng hệ thời sự (VOV1) và hệ phát thanh đối ngoại (VOV5).



Đài phát sóng được khởi công xây dựng vào tháng 10-2020 với tổng mức đầu tư 327 tỉ đồng. Hệ thống máy phát thanh sóng AM công suất 400kW, tần số 1071kHz có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, sẵn sàng chuyển sang phát thanh số theo tiêu chuẩn DRM phù hợp với xu thế phát triển của phát thanh trên thế giới. Hệ thống anten sóng trung công suất 400kW gồm hai cột anten cao 95m, lắp đặt theo góc 1350 định hướng tới Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chủ tịch nước cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Văn Nỷ

Ngoài ra, các hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, trạm biến áp, máy nổ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống làm mát và các hệ thống khác đều đáp ứng yêu cầu phát sóng, góp phần giúp VOV hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đài phát thanh đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Chủ tịch nước cho rằng, VOV là phương tiện thông tin nhanh nhất, rộng khắp nhất để truyền bá chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, phản ánh kịp thời diễn biến tình hình trong nước và thế giới, là cầu nối giữa Trung ương và địa phương, giữa Chính phủ với Nhân dân...

"Nhân sự kiện này, tôi giao nhiệm vụ cho Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thiết bị an toàn liên tục, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông" - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo.