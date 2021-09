Tối 6-9, Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" diễn ra với sự tham gia của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi. Tại chương trình, Chủ tịch UBND TP HCM đã đối thoại trực tiếp với người dân xung quanh chủ đề "Những định hướng lớn của TP HCM sau ngày 15-9".



Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi (giữa) tham gia Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 6-9

Mở đầu chương trình, ông Phan Văn Mãi nhắc lại lời hứa với cử tri, nhân dân TP HCM khi được HĐND TP HCM bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM ngày 24-8. Đó là trước mắt sẽ quyết liệt chỉ đạo để kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn TP HCM cũng như chăm lo đời sống cho người dân.

Câu hỏi đầu tiên được gửi đến Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi là khi nào TP HCM nới lỏng giãn cách? Vì sao TP HCM giãn cách nhiều mà dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát?

Trả lời người dân TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ khi nào TP HCM nới lỏng giãn cách không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của người dân TP HCM, lãnh đạo TP HCM mà còn của nhân dân cả nước, lãnh đạo Trung ương, thậm chí là bạn bè quốc tế.

Ông Phan Văn Mãi cho biết việc TP HCM nới lỏng giãn cách hay thắt chặt giãn cách sau ngày 15-9 phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh. TP HCM đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước 15-9 theo Nghị định 86 của Chính phủ. Hiện nay, TP HCM đang tập trung quyết liệt cho mục tiêu này và có nhiều diễn biến tích cực.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đối thoại trực tiếp với người dân TP qua Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời"

"TP HCM sẽ nới lỏng giãn cách theo nguyên tắc an toàn của dịch bệnh. Muốn vậy, TP HCM phải có những bước chuẩn bị cụ thể" – Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh. Theo đó, TP HCM đang khẩn trương xét nghiệm để tách nguồn lây; phát hiện F0 để kịp thời chăm sóc, điều trị; tập trung tiêm vắc-xin để khi có kháng thể, bị nhiễm thì khả năng chuyển nặng, tử vong sẽ ít đi.



Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh lần nữa: "TP HCM mở giãn cách dựa trên nguyên tắc an toàn dịch bệnh, an toàn tới đâu mở tới đó. Thời gian sắp tới, tùy theo tình hình dịch bệnh mà nới lỏng hoặc thắt chặt; phải chuẩn bị, mở từng bước phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân".