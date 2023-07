Sáng nay 3-7, Kỳ họp thứ 12 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự kỳ họp và phát biểu chỉ đạo.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cáo nỗ lực phấn đấu của Chính quyền, nhân dân Thủ đô đã đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ bình quân GRDP đạt 5,97%, cao hơn 1,6 lần so với mức bình quân của cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 220.121 tỉ đồng, đạt 62,4% dự toán năm, tăng 22,9% so với cùng kỳ; du lịch phục hồi mạnh, khách du lịch quốc tế tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,27 tỉ USD, vượt kết quả của cả năm 2022; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô…

"Trong những thành tựu chung đó, có sự nỗ lực quyết tâm lớn và đóng góp rất quan trọng của HĐND các cấp TP Hà Nội. Thời gian qua đã có một làn gió tươi mới trong kết quả hoạt động của HĐND các tỉnh, TP, mà TP Hà Nội là một ví dụ tiêu biểu, điển hình"- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, HĐND TP đã bám sát, kịp thời quán triệt, thể chế hóa và tổ chức tốt việc thực hiện các chủ trương, chính sách Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Cùng với đó, hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu TP Hà Nội không được chủ quan, thỏa mãn, phải có những bước đi, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, tạo chuyển biến căn bản và kết quả cao hơn. Đặc biệt, không chỉ so với bình quân chung quốc gia, mà phải so sánh với các địa phương khác đang dẫn đầu cả nước và "cần phải có tư duy cạnh tranh quốc tế".

Trong thời gian tới, để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và mục tiêu xây dựng Thủ đô theo Nghị quyết của Bộ Chính trị là thành phố "Văn hiến - văn minh - hiện đại". Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Thủ đô, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; xây dựng hệ thống đường giao thông và các tuyến đường sắt đô thị (Nhổn - Ga Hà Nội; Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo)…

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu TP Hà Nội khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị quyết của Quốc hội; tập trung triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và vẫn còn có hiệu lực, nhất là sớm hiện thực hóa các quy hoạch phân khu sông Hồng, rộng hơn nữa là sông Đuống để thay đổi căn bản diện mạo, tạo động lực đột phá phát triển Thủ đô.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công chức, công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế kịp thời các cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu...