Ngày 6-8, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết đã gửi "bức tâm thư" đến Hội Đồng hương An Giang cùng bà con xa quê tại TP HCM để chia sẻ những khó khăn cũng như kêu gọi mọi người "ai ở đâu ở đấy" theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kêu gọi người dân xa xứ hãy ở yên tại chỗ để góp phần cùng địa phương vượt qua đại dịch Covid-19

Theo đó, dù đã trải qua hơn 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn còn diễn biến phức tạp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đời sống của người dân An Giang sẽ chồng chất thêm khó khăn, nhất là đối với những bà con đang xa quê. Tuy nhiên, đây cũng là thời khắc quyết định sự thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương.

Một phần trong "bức tâm thư" của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi đến bà con xa xứ

"Vì vậy, tôi tha thiết kêu gọi bà con, nhân dân An Giang đang sinh sống, học tập, lao động và làm việc ngoài tỉnh hãy ở yên tại chỗ, cố gắng giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt những biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và của địa phương. Nếu trong thời gian này, bà con gặp khó khăn trong cuộc sống hãy chủ động liên hệ với các tổ chức, cá nhân phụ trách công tác xã hội tại nơi sinh sống để được hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ.

"Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, tình yêu quê hương mãi còn ở lại. Tôi rất mong bà con An Giang xa quê quan tâm giữ gìn sức khỏe, bình an và cùng vượt qua đại dịch Covid-19. Quê hương An Giang luôn dõi theo và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho bà con, nhân dân An Giang xa quê. Bà con có thể liên hệ trực tiếp với Tổng Thư ký Hội Đồng hương An Giang tại TP HCM là ông Trần Văn Hảo theo số điện thoại: 0849.478889 hoặc thông quan địa chỉ Email: hoidonghuongangiang2021@gmail.com để được hỗ trợ", ông Bình viết.