Chiều 12-3, Đoàn Công tác của Thường trực UBND TP HCM do ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ năm 2022 với Công an TP HCM.



Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự của Công an TP HCM. Theo đó, trong năm 2021, Công an TP HCM đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kéo giảm 9,93% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt; số vụ cháy giảm 27,59% so với năm 2020....

Lực lượng Công an TP HCM đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa giữ vững an ninh trật tự, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội TP HCM. Trong năm 2022, Công an TP HCM tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác do lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP HCM đã giao.

Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Công an TP HCM trong thời gian qua.

"Trong năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị, xung đột vũ trang trên thế giới có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022, Công an TP HCM cần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, luôn đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, luôn năng động, sáng tạo... trong công tác", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam báo cáo công tác năm 2021

Đồng thời, ông Phan Văn Mãi yêu cầu Công an TP HCM phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan chức năng khác triển khai các mặt công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho TP HCM.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM cần tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, an ninh mạng - công nghệ cao, ma túy..., góp phần cùng chính quyền nhân dân thành phố hoàn thành thắng lợi các chương trình kế hoạch, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.