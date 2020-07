Ngày 10-7, ông Hoàng Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết UBND huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng - Huỳnh Văn Hùng. "Hiện người thay thế điều hành UBND xã Thạnh Hưng đang tạm thời giao cho 1 Phó Chủ tịch UBND xã đảm nhiệm" - ông Hoàng Văn Sinh thông tin.



Ngoài ra, Cơ quan CSĐT công an huyện Tân Hưng cũng đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Hùng. Trước đó, từ thông tin tố cáo của công dân, huyện Tân Hưng đã tiến hành xác minh và phát hiện ông Huỳnh Văn Hùng có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vụ việc được chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an huyện để điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng, hành vi của ông Huỳnh Văn Hùng là đã lấy đất của một người dân (chưa được cấp giấy) rồi làm thủ tục cấp giấy cho một người khác, sau đó chuyển nhượng, bán lấy tiền trừ nợ. Vụ việc này còn có sự tham gia của một người khác tên Bùi Đăng Sơn. Tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1 tỉ 491 triệu đồng.

"Ông Hùng lợi dụng chức vụ rồi gửi hồ sơ lên Phòng Tài nguyên và Môi trường. Qua thẩm định, phòng này cũng không phát hiện được nên tham mưu UBND huyện cấp giấy" - ông Nguyễn Thành Răng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng thông tin.