Theo ghi nhận chiều 29-4, lượng khách đổ về sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) ngày càng đông. Các quầy làm thủ tục của các hãng hàng không và khu kiểm tra an ninh luôn đông kín hành khách đứng xếp hàng. Các hãng hàng không và công ty dịch vụ mặt đất đã huy động thêm nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục và khai báo y tế.

Hàng ngàn người xếp hàng dài chờ đợi tại khu vực làm thủ tục hàng không

Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, cho biết với sự phối hợp của các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất thường xuyên nhắc nhở hành khách, 100% hành khách đều đeo khẩu trang khi đi qua điểm kiểm soát an ninh hàng không.

"Tuy nhiên, sau khi di chuyển vào khu vực cách ly, vẫn còn một số hành khách tháo khẩu trang khi ngồi chờ lên máy bay. Tại khu vực này, lực lượng an ninh tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát và nhắc nhở hành khách"- ông Hà cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người dân ý thức đeo khẩu trang bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các nước láng giềng, sân bay Nội Bài cho biết đơn vị đã áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm siết chặt công tác phòng dịch, bảo đảm an toàn cho hành khách và người lao động. Trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lưu lượng chuyến bay, hành khách qua Nội Bài dự báo tăng trưởng đạt mức kỷ lục, với 78 - 80 ngàn lượt khách/ngày và hơn 500 lượt chuyến bay/ngày, cao hơn 30% so ngày thường và tăng 40% so cùng kỳ năm 2019.

Để đảm bảo chống dịch hiệu quả, sân bay Nội Bài đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhắc nhở thường xuyên các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất tiếp tục "siết mạnh hơn, siết chặt hơn" các biện pháp phòng dịch. Đồng thời yêu cầu cán bộ công nhân viên và khách hàng thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế; đeo khẩu trang bắt buộc và tấm chắn giọt bắn.

Một số hình ảnh ghi nhận sân bay Nội Bài vào chiều 29-4:

Trong những ngày này, lượng khách đổ về sân bay rất lớn nên việc kiểm soát dịch Covid-19 phải thật chặt

Theo ghi nhận, đa phần những hành khách đến sân bay đều có ý thức đeo khẩu trang y tế

Khu vực ghế chờ đầy khách

Biển thông báo nội quy phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ra vào sân bay Nội Bài

Hành khách sát khuẩn tay

Màn hình hiển thị thông báo những điều cần phải làm trước đi lên chuyến bay

Khách hàng đông nghịt nhưng mọi người đến đây đều thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 như đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn

Trẻ em cũng được bố mẹ đeo khẩu trang cẩn thận

Hành khách đang khai báo y tế tại sân bay Nội Bài

Các nhân viên ở sân bay đeo mặt nạ chống giọt bắn nhằm tăng cường phòng dịch