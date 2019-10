Ngày 24-10, lãnh đạo Sơ Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Cat Tiger Khareal (chủ đầu tư dự án chung cư Napoleon Castel 1) chấm dứt, thanh lý hợp đồng mua bán 20 căn hộ với các cá nhân nước ngoài tại dự án.



Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, dự án chung cư 40 tầng Napoleon Castel 1 tại số 25 – 26 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố thuộc khu vực tổ chức cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà tại Việt Nam theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Dự án Chung cư Napoleon Castel 1 bán căn hộ sai quy định cho người nước ngoài

Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng yêu cầu phía công ty Cat Tiger phải báo cáo đầy đủ về việc thanh lý chấm dứt hợp đồng để sở này báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công án tỉnh lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xem xét dự án có thuộc khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh và cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam hay không.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chủ đầu tư dự án này còn tiến hành bàn giao khoảng 200 căn hộ chung cư cho người dân khi công trình vẫn đang xây dựng và chưa được nghiệm thu.



Theo đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Cat Tiger Khareal 55 triệu đồng vì đưa từng phần công trình, hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa nghiệm thu theo qui định.

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc trong 1 tháng phải tổ chức nghiệm thu và bồi thường thiệt hại cho bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có.





Những căn hộ mà người dân được bàn giao ngổn ngang, công trình vẫn chưa được nghiệm thu

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết qua kiểm tra cho thấy chủ đầu tư đã lập biên bản bàn giao cho khoảng 200 khách hàng để thi công nội thất. Các hộ dân vào sinh sống nhưng chưa có văn bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Do đó, việc các hộ dân sinh sống ở đây là không phù hợp.

Sở Xây dựng đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang, chính quyền địa phương có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ…