Sáng 22-3, tại khu nghỉ dưỡng Sun and Sea resort (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) - nơi cách ly các du khách người Anh, Pháp nghi nhiễm Covid-19, nhóm nhân viên Khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đang khẩn trương làm việc.



14 ngày xa vợ con

Các nhân viên cẩn thận tra danh sách từng trường hợp, đánh tên lên ống nghiệm, tỉ mẩn đối chiếu các thông tin. Một giờ sau, tất cả đều mặc áo quần bảo hộ, đeo 2 lớp găng tay, bịt khẩu trang và đeo kính vào từng phòng của khu resort để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Trước khi đi, họ được ghi tên sau lưng để đồng nghiệp dễ phân biệt.

Một nhân viên Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế được cử đến giúp các cán bộ y tế giao tiếp trong quá trình lấy mẫu. Vừa thấy nhân viên đến, một nữ du khách người Anh đã mở cửa phòng mời vào. "Chúng tôi lấy mẫu để xét nghiệm lần 2 cho bà. Nếu lần này tiếp tục âm tính với Covid-19 thì bà đã không bị bệnh và có thể rời khu cách ly. Mong bà hợp tác!" - một nhân viên y tế nói.

Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ đi lấy mẫu để xét nghiệm

Sau khi nghe phiên dịch, nữ du khách này đồng ý và việc lấy mẫu diễn ra nhanh chóng. Nhóm nhân viên y tế tiếp tục gõ cửa những phòng khác. Trung bình 10 phút, họ hoàn thành lấy mẫu một người. Mất khoảng 2 giờ, các nhóm mới hoàn thành công việc. Do mặc bộ áo quần bảo hộ như mặc áo mưa đi giữa trời nắng, lại trùm đầu kín mít nên khi xong việc, người nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Việc lấy mẫu xét nghiệm gặp khó khăn do phải thao tác trong khi mặc nhiều dụng cụ bảo hộ, kính bị mờ do hơi thở. Cởi bỏ dụng cụ bảo hộ, trên mặt ai cũng có vết hằn. Trước khi họ rời đi, tất cả dụng cụ đều được phun tiêu độc khử trùng.

Ăn vội miếng bánh mì, họ liền theo xe chuyển mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế phân tích. "Các du khách đã đợi chờ kết quả khá lâu rồi nên mình phải cố gắng càng nhanh càng tốt" - chị Ng.Th.L, một nhân viên lấy mẫu, chia sẻ.

Nhận nhiệm vụ lần đầu vào ngày 8-3, nhân viên phiên dịch Ph.B.H (30 tuổi) chỉ đến khách sạn M. ở Huế và nói chuyện qua điện thoại với các đối tượng F1. Kể từ lần đó, anh hạn chế hoặc giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với mọi người. "Vợ tôi vừa sinh em bé được 4 tháng. Khi tôi thực hiện nhiệm vụ ở lần phiên dịch đầu tiên, dù có bảo hộ nhưng đề phòng mình bị nhiễm bệnh nên đành đưa vợ con về nhà ngoại ở" - anh cho biết.

14 ngày qua, anh chỉ có thể gặp vợ con qua điện thoại. Sắp hết thời gian cách ly nhưng anh phải đợi đến khi những người lấy mẫu được chứng nhận âm tính lần 2 mới có thể thăm vợ con.

Chúng tôi sẽ trở lại!

Ông Trương Như Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, cho biết mỗi ngày, các bác sĩ trực ở "sở chỉ huy" tại cổng ra vào, 2 điều dưỡng cắm chốt sát phòng ngủ của các đối tượng F1. Họ tiếp xúc với bệnh nhân 2 lần/ngày để đo thân nhiệt, huyết áp. Nếu như các du khách bị xét nghiệm dương tính, điều dưỡng sẽ là F1, các bác sĩ trực là F2 và tất cả phải bị cách ly.

Đội ngũ y tế túc trực đa số là những người trẻ, có trình độ sau đại học, có ngoại ngữ nên đã giúp ban giám đốc rất nhiều trong việc điều tra dịch tễ các bệnh nền của du khách. "Nhiều người bị đái tháo đường đã được các bạn khai thác bệnh lý để chúng tôi có phương án điều trị và bố trí thực đơn phù hợp" - ông Sơn cho biết.

Bác sĩ Ng.X.T (26 tuổi) là chỉ huy lực lượng y tế tại khu cách ly này từ ngày 9-3 - thời điểm khu resort tiếp nhận 14 người đầu tiên về cách ly. "Khi đó cũng có chút lo sợ nhưng chúng tôi đã quen dần. Chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ du khách hết lòng thì chắc chắn họ cũng hỗ trợ chúng tôi như vậy" - bác sĩ T. nói.

Nhớ lại ngày đầu khách về cách ly, ông Ngô Văn Đạo, Giám đốc quản lý Sun and Sea resort, nói rằng đó là giai đoạn khó khăn khi hầu hết nhân viên nghỉ việc vì sợ lây nhiễm, khách lưu trú và dân địa phương e dè. Sau một thời gian cố gắng thuyết phục, 9 nhân viên lễ tân, buồng phòng và vệ sinh đã trở lại làm việc.

Kể từ khi Sun and Sea resort trở thành điểm cách ly tập trung, anh Ng.H.A.Q, cán bộ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, cũng được điều về hỗ trợ, phụ trách đồ ăn cho du khách. Tất cả du khách tự đặt đồ ăn trước mỗi bữa theo thực đơn có sẵn. "Phần ăn của mỗi phòng được ghi tên, để ở điểm tập trung và mọi người tới nhận nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp. Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những thứ tốt nhất có thể cho mọi người" - anh Q. nói.

Chiều 23-3, 36 trường hợp tại đây được trao giấy chứng nhận hết 14 ngày cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính. Không chỉ các du khách mà cả đội ngũ y tế, an ninh và nhân viên khu nghỉ dưỡng đều vỡ òa hạnh phúc. Một du khách người Anh trước khi rời nơi cách ly đã viết: "Cũng như nhiều người khác, chúng tôi buồn vì đã không có nhiều thời gian đi thăm hết Huế và Hội An. Hy vọng chúng tôi sẽ quay lại và kể cho gia đình, bạn bè nghe về sự hỗ trợ tuyệt vời, sự hiếu khách mà chúng tôi nhận được ở Việt Nam".

Đến ngày 23-3, tại Thừa Thiên - Huế có 4 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị, 1.088 người cách ly tại các điểm tập trung, 62 người cách ly y tế và 503 người giám sát tại nhà.

