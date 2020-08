Ngày 24-8 cả nước ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và Hải Dương. Trong số 4 ca bệnh ở Đà Nẵng có 2 trường hợp là nhân viên y tế nhiễm chéo trong quá trình chăm sóc người bệnh Covid-19.



Sắp có hướng dẫn chung sống an toàn với dịch

Tại buổi họp chiều 24-8, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 nhận định tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương… đã được kiểm soát. Qua đợt chống dịch, Bộ Y tế sẽ tổng hợp kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 để tập huấn cho các địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ban hành "Sổ tay hướng dẫn chung sống an toàn trong điều kiện dịch bệnh". Đặc biệt, Bộ Y tế phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành "Sổ tay phòng chống dịch trong trường học".

Các chuyên gia đề nghị Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát việc nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trên toàn thế giới; đồng thời cùng Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy các dự án nghiên cứu vắc-xin ở Việt Nam để sớm có vắc-xin chống Covid-19 an toàn.

Bệnh nhân 582 và ê-kip điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi trước khi xuất viện Ảnh: BÍCH VÂN

Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết qua báo cáo, kiểm tra, Bộ Công an phát hiện có một số địa phương chưa thực hiện đúng quy trình xin đăng ký cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà đầu tư… vào Việt Nam; còn xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, đưa đối tượng không đúng quy định nhập cảnh Việt Nam. Hiện Bộ Công an tiếp tục tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, các thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị để chung sống an toàn với dịch bệnh, các cơ quan truyền thông, tổ chức, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh cơ bản như: hạn chế đi ra ngoài; thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hoặc trên các phương tiện công cộng, nơi đông người; không lơ là, chủ quan trước diễn biến của tình hình dịch bệnh.

TP HCM: Sớm trao trả hơn 100 trường hợp nhập cảnh trái phép

Báo cáo tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch Covid-19 chiều 24-8, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết từ ngày 21-7 đến nay, TP HCM đang quản lý 116 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đã trục xuất 3 trường hợp từ Đài Loan - Trung Quốc, 1 trường hợp từ Congo. 112 trường hợp còn lại có 109 trường hợp từ Trung Quốc, 1 trường hợp từ Đài Loan và 2 trường hợp từ Campuchia. Công an TP HCM đang phối hợp với Sở Ngoại vụ làm thủ tục xuất cảnh cho 40 trường hợp có hộ chiếu. Hơn 60 trường hợp còn lại không có giấy tờ tùy thân đang phối hợp với Sở Ngoại vụ TP HCM để xử lý. Riêng những người cần xử lý về mặt pháp luật sẽ được giữ lại.

Theo Sở Ngoại vụ TP HCM, sở đã làm việc với lãnh sự quán các nước về các trường hợp nhập cảnh trái phép không có giấy tờ tùy thân và đã nhận được cam kết sớm làm giấy thông hành để các đối tượng này xuất cảnh về nước.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM, người chủ trì cuộc họp, TP HCM hiện đã có nhiều ngày không phát hiện trường hợp nào trong cộng đồng, đây là một kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, các quốc gia xung quanh và một số địa phương khác tình hình dịch bệnh còn phức tạp, vì vậy không vì nhiều ngày kiểm soát được dịch bệnh mà chủ quan, vẫn phải triển khai, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và ngành y tế TP. Hết sức chú ý đề phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các nơi tập trung đông người như các địa điểm tôn giáo, thờ tự, siêu thị, chợ truyền thống...

Đà Nẵng: 14 bệnh nhân ra viện

Chiều 24-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho hay trong số 4 trường hợp mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, có 1 bệnh nhân nữ (bệnh nhân 1017, trú quận Ngũ Hành Sơn) được xác định mắc Covid-19 qua lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng vào sáng 23-8, hiện chưa xác định được nguồn lây rõ ràng.

Trong ngày 24-8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã cho ra viện 10 bệnh nhân Covid-19 gồm: 501, 570, 607, 652, 654, 708, 709, 741, 845, 918. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cùng ngày cũng cho ra viện 4 bệnh nhân gồm 582, 807, 915, 922. Các bệnh nhân này đều có 3 đến 5 lần âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, riêng bệnh nhân 582 có nhiều bệnh lý nền, từng tiên lượng tử vong, phải chạy ECMO thì nay đã hồi phục hơn 90%.