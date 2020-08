Theo dõi tình hình dịch bệnh trên báo, bà Nga vô tình đọc được thông tin chủ tịch UBND TP Hội An kêu gọi đội ngũ y - bác sĩ về hưu, sinh viên y khoa chung sức cùng TP phòng chống dịch. Bỏ điện thoại xuống, bà Nga quay sang nói với con trai: "Mẹ sẽ đi tình nguyện chống dịch". Sau phút giật mình, con trai, con dâu bà đều lên tiếng phản đối. Chỉ sau khi nghe bà Nga giải thích, cả gia đình mới đồng tình ủng hộ. Mỗi người một việc, họ cùng sắp xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày của bà Nga.



Bà Ngô Thị Nga (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp chuẩn bị đi lấy mẫu xét nghiệm

Khi dịch Covid-19 quay lại, Hội An là địa phương đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam ghi nhận ca mắc Covid-19. Ca mắc Covid-19 tử vong đầu tiên là một cụ ông 70 tuổi (bệnh nhân 428), ngụ phường Minh An, TP Hội An. Liên tiếp những ngày sau đó, Hội An trở thành điểm nóng khi ca bệnh liên tục tăng lên con số hàng chục khiến đội ngũ y - bác sĩ quá tải. Từng là nhân viên chuyên ngành xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, bà Nga đã đăng ký đi chống dịch. "Thấy dịch bệnh phức tạp như vậy, mọi người đang căng mình chống dịch trong khi tôi còn sức khỏe mà lẽ nào đứng ngoài cuộc nhìn vào. Tôi muốn đóng góp một phần sức nhỏ của mình vào công tác chống dịch của TP" - bà Nga chia sẻ.

Bà Nga đã có mặt tại khu cách ly tập trung TP Hội An từ những ngày đầu tháng 8, sát cánh cùng các đồng nghiệp cũ. Gần một tháng qua, ngày nào bà Nga cũng rong ruổi trên từng ngõ hẻm, góc phố để lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và tiếp xúc trực tiếp với người có nguy cơ mắc bệnh. Khi không đi lấy mẫu, bà Nga giúp đỡ các tình nguyện viên tuyên truyền, cung cấp những kiến thức thiết thực cho bà con trong vùng phong tỏa. Nhớ ngày đầu khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, mồ hôi chảy ướt khắp người như tắm, bà Nga cảm giác hết sức khó chịu nhưng mọi chuyện rồi cũng qua. Công việc quá nhiều nên đến 13 giờ mới ăn trưa, có khi bữa trưa và bữa tối gộp làm một. Có hôm làm việc mệt nhoài, bà Nga đặt lưng xuống giường là ngủ một giấc tới sáng quên ăn.

Công việc vất vả là thế nhưng bà Nga luôn lạc quan, vui vẻ vì bản thân đã đóng góp một chút công sức cho quê hương. Vui hơn nữa khi liên tiếp 3 ngày qua, những mẫu bệnh phẩm mà bà Nga và đồng nghiệp lấy đều cho kết quả âm tính.