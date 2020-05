Chiều 5-5, UBND TP Hội An - tỉnh Quảng Nam, xác nhận Chủ tịch UBND TP này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người đóng giả "cái bang" chụp ảnh phản cảm ở Hội An rồi tung lên Facebook.



Clip: Nhóm người diễn trò ăn xin ở phố cổ Hội An (nguồn: Facebook)

Theo báo cáo của Công an TP Hội An, sau khi phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh, clip về một nhóm người mặc trang phục giống người ăn xin tại khu vực giếng máy chợ Hội An ngày 31-3, Công an TP Hội An đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Người nhà Vũ "nhôm" diễn cảnh ăn xin phản cảm ở Hội An đã bị xử phạt hành chính

Công an xác định có 5 người gồm bà Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1978, vợ ông Phan Văn Anh Vũ – còn gọi là Vũ "nhôm"), Trần Thị Minh Thảo (SN 1977), Phan Anh Hạnh Trinh (SN 1984), Nguyễn Anh Thành Tâm (SN 1982) và Trần Thị Hoa (SN 1983; cùng ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có hành vi ""cung cấp nội dung thông tin sai sự thật", vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện", nên đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Ngày 24-3, Công an TP Hội An có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND TP Hội An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đến ngày 28-4, Chủ tịch UBND TP Hội An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 người trên.

Cụ thể, bà Phan Anh Hạnh Trinh và Nguyễn Anh Thành Tâm bị xử phạt mỗi người 15 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Thị Minh Thảo, Trần Thị Hoa bị xử phạt mỗi người 12,5 triệu đồng. Tổng cộng, nhóm người trên bị xử phạt 67,5 triệu đồng. Vào ngày 29-4, tất cả 5 người trên đã chấp hành xong kịp quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hình ảnh này được tung lên Facebook khiến dư luận bức xúc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 31-3, nhóm người trên mặc áo tơi theo kiểu rách nát, đội nón lá, mang bát diễn cảnh nhóm "cái bang" xin ăn ở phố cổ Hội An rồi tung lên mạng xã hội. Những hình ảnh này khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng làm xấu hình ảnh Hội An. Càng phản cảm hơn khi nhóm người chụp ảnh khi cả nước căng mình chống dịch Covid-19.

Trước đó, nhóm người trên đã viết thư xin lỗi và khẳng định chỉ chụp ảnh "câu like"

Đến ngày 3-4, có 4 người đứng tên gồm các bà Trần Thị Minh Thảo, Phan Anh Hạnh Trinh, Nguyễn Anh Thành Tâm và Trần Thị Hoa viết thư xin lỗi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hội An. Trong thư xin lỗi, nhóm người trên cho hay chụp ảnh với mục đích "câu like".