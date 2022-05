Ngày 31-5, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội), đang xác minh, làm rõ vụ một phụ nữ bị hành hung sau va chạm giao thông mới xảy ra trên địa bàn.

Người phụ nữ bị hành hung ngay trên phố sau khi va chạm giao thông - Nguồn: Facebook

Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều tối 30-5, một phụ nữ đang điều khiển ôtô trên phố Nhân Hoà, khi di chuyển đến một ngã ba thì xảy ra va chạm giao thông với một người phụ nữ khác đi xe máy điện.



Sau khi xảy ra va chạm, hai bên xảy ra cãi vã, tranh luận. Người phụ nữ đi xe máy điện sau đó gọi 2 người đàn ông đi 1 xe máy đến hiện trường.

Ngay khi đến nơi, 1 trong 2 người đàn ông đã tát mạnh vào mặt, dùng chân đạp vào người người phụ nữ đi ôtô. Chưa dừng lại, cả 2 người đàn ông này sau đó tiếp tục hành hung người phụ nữ. Chỉ khi người dân vào can ngăn thì 2 người đàn ông mới dừng lại.

Hình ảnh người đàn ông liên tục tát vào mặt người phụ nữ áo xanh

Sau khi những hình ảnh, clip liên quan đến vụ việc trên mạng xã hội, nhiều người đã lên án hành vi của 2 người đàn ông đánh phụ nữ. Nhiều người đề nghị phải xử lý nghiêm 2 người đàn ông hung hãn này.

Theo một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, người phụ nữ bị hành hung đã đến trụ sở công an trình báo và đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Hiện đơn vị đang tích cực truy xét 2 người đàn ông bị tố đã hành hung người phụ nữ này.