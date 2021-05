Ngày 10-5, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đã bàn giao 8 đối tượng là người Việt Nam cho đơn vị chức năng thực hiện cách ly để phòng dịch Covid-19. Đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng về hành vi nhập cảnh trái phép.



Nhóm người nhập cảnh trái phép về Việt Nam để tránh cách ly

Theo đó, vào sáng cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực vành đai biên giới thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang), lực lượng biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 8 người đi bộ từ hướng mốc giới 241 Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, tổ công tác đã bàn giao những người này cho đơn vị chức năng đưa đi cách ly tập trung.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm người này khai nhận có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Thanh Hóa và TP Cần Thơ. Trước đó, họ đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm thuê. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 bên Campuchia diễn biến phức tạp khiến nhiều người mất việc làm, điều kiện khó khăn. Do đó, họ đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam nhằm tránh bị cách ly để về địa phương sinh sống.