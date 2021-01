Sáng 2-1, một cán bộ Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) xác nhận thông tin công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ một nam thanh niên bị hành hung gãy răng, chảy máu mũi nghi do nhắc nhở một tài xế dừng xe quá lâu gây tắc đường.

Hình ảnh nam thanh niên bị hành hung sau khi được cho là đến nhắc nhở tài xế xe bán tải di chuyển để tránh gây ùn tắc được lan truyền trên mạng xã hội

Theo vị cán bộ này, sau khi vụ việc xảy ra, do nạn nhân phải vào viện điều trị, sức khỏe chưa ổn định nên tạm thời chưa làm việc với công an.

Theo thông tin ban đầu, tối 31-12-2020, khi nam thanh niên này đang điều khiển ôtô trên đường Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Xiển thì gặp xe ôtô bán tải mang BKS 29C-583.xx do một người đàn ông điều khiển (chưa rõ danh tính) đang dừng đèn đỏ. Sau nhiều lượt đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh, chiếc xe bán tải vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn ứ. Lúc này, nam thanh niên đã xuống xe, đến nhắc nhở tài xế ôtô bán tải di chuyển thì hai bên xảy ra cãi vã.

Đỉnh điểm, người lái xe bán tải đã lao vào hành hung nam thanh niên đến nhắc nhở rồi bỏ đi. Còn nam thanh niên sau khi bị hành hung đã đến bệnh viện kiểm tra do bị gãy răng và chảy máu mũi.