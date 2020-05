Theo ghi nhận Báo Người Lao Động, vào chiều 5-5, tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), lực lượng an ninh vẫn túc trực liên tục, các điểm chốt được thắt chặt đối với người dân ra vào thôn Hạ Lôi, hàng hoá, những người ra vào vào được phun khử khuân cẩn thận và kiểm soát thông tin từng người…

Bên trong thôn, người dân đã gần như trở lại cuộc sống bình thường, với nhiều hoạt động lao động, sản xuất cũng như sinh hoạt. Trong thời điểm bị cách ly, nhiều hoa màu của người dân đã không được chăm sóc, thiệt hại lớn về kinh tế…

Người dân thôn Hạ Lôi trong ngày chờ dở bỏ lệnh cách ly phòng chống dịch Covid-19

Một cán bộ Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết từ 20 giờ tối 5-5 tăng cường 9 tổ tuần tra cơ động, mỗi tổ gồm 5 người để giám sát, giảm nguy cơ gây mất an ninh trật tự, tránh tụ tập nơi đông người vào thời điểm dỡ bỏ lệnh cách ly. "Chúng tôi lo ngại người dân sau khi hết dỡ bỏ phong tỏa, một số trường hợp sẽ ăn mừng bằng cách đốt pháo hoa, tổ chức đua xe nên phải tăng cường các đội tuần tra kiểm soát. Kiên quyết không để cho tình trạng này xảy ra" - lãnh đạo Công an huyện Mê Linh nói.

Bà Trần Thị Huệ, 70 tuổi, vui mừng cho biết: "Tối nay gia đình tôi cùng với một số bà con hàng xóm sẽ tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ để ăn mừng. Chúng tôi vui và phấn khởi lắm, dịch dã diễn ra khiến ai cũng cảm thấy bí bách. Đêm nay dỡ lệnh cách ly khiến cả xóm tôi đều vui sướng. Nói là tổ chức liên hoan nho nhỏ, nhưng thực ra là mọi người tập trung tại ngã 3 thôn để chung vui thôi. Mặc dù đã hết lệnh cách ly nhưng bà con vẫn phải tuân thủ theo quy định của chính quyền đã đề ra để phòng chống dịch".

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận chiều ngày 5-5 tại thôn Hạ Lôi:

Một điểm chốt của lực lượng chức năng đi vào thôn Hạ Lôi nơi có bệnh nhân 243 sinh sống

Việc đưa thực phẩm của những người dân khu vực bên ngoài vào rất khó khăn, trong thời điểm này an ninh luôn thắt chặt để đảm bảo việc cách ly đúng quy định

Những người ra vào khu vực cách ly luôn phải ghi rõ thông tin và phun khử khuẩn

Cuộc sống lại dần trở về bình thường của người dân trong vùng tâm dịch

Cây xăng cũng đã được mở trở lại để phục vụ cho người dân

Quán cắt tóc đã mở trở lại

Nhiều hoa màu bị hư nên người dân mang đi vứt, trong đợt dịch này đã thiệt hại rất nhiều hoa màu của người dân trong vùng tâm dịch

Nhiều người dân đã trở lại với công việc bình thường, sản xuất hoa màu