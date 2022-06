Tối 22-6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH sợi MeKong (Khu Công nghiệp Long Giang), huyện Tân Phước.

CLIP vụ cháy của bạn đọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại một nhà kho có diện tích khoảng 500 m2 chứa than đá dùng để đốt lò. Do than đá nên ngọn lửa cháy rất nhanh và bùng phát dữ dội

Công an tỉnh Tiền Giang đã điều 7 xe chữa cháy, máy bơm cùng với khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa.

Ngọn lửa bốc cháy rất cao

Ngoài ra, còn có xe chữa cháy của Công ty MeKong cũng được tăng cường qua hỗ trợ việc chữa cháy.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút thì đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện các ngành chức năng đang thống kê thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy.