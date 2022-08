Ngày 4-8, thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết Đội CSGT An Sương vừa phát hiện và xử lý 14 xe ben chở quá khổ, quá tải tại quận 12 (TP HCM).



Cụ thể, khoảng 5 giờ ngày 3-8, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT An Sương phát hiện 14 xe ben (loại 16 tấn) có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải nối đuôi nhau dừng, đỗ trên đường Song hành Quốc lộ 22 (gần giao lộ Quốc lộ 22 – Bà Triệu) để né tránh lực lượng chức năng.

Tổ tuần tra kiểm soát báo cáo về đơn vị và xin ý kiến phối hợp với Đội CSGT - Trật tư Công an huyện Hóc Môn tiến hành vây bắt các "hung thần" trên.

Clip: Đoàn xe ben gồm 14 chiếc có kết quả vi phạm tải trọng ở mức “khủng” “sa lưới” CSGT TP HCM.

Sau khi vây bắt thành công, để tránh gây ùn tắc giao thông trên đường Song hành Quốc lộ 22, lực lượng chức năng đã đưa 14 xe ben này về khu vực rộng rãi để cân tải trọng và đo chiều cao xếp hàng hoá.

Đội CSGT An Sương đã tổ chức cân tải trọng của 14 xe và bàn giao kết quả cho Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Hóc Môn lập biên bản vi phạm hành chính.

Kết quả kiểm tra tải trọng cho thấy, trong 14 xe ben có 2 xe chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 50-100%, 10 xe ben chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 100-150%, 2 xe chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 150%.

Tất cả các xe đều chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe tải. Trong đó, có 7 xe chở hàng vượt chiều cao xếp hàng gấp đôi.

Mặt khác, do đường Song hành Quốc lộ 22 có biển báo giới hạn trọng tải toàn bộ xe không quá 5 tấn nên cả 14 xe này đều vi phạm hành vi "Điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của đường trên 50%".

"Binh đoàn" xe ben quá tải "sa lưới" CSGT TP HCM.

Lực lượng chức năng cho biết thêm, tất cả các xe ben chở đất này đều lấy đất ở một công trình thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, di chuyển theo lộ trình Quốc lộ 1 - Vòng xoay An Sương - Quốc lộ 22 - ngã tư Hóc Môn về huyện Đức Hoà, tỉnh Long An để đổ san lấp công trình.

"Trong quá trình di chuyển, chủ các xe trên đều có cho người "cảnh giới" đi trước nắm tình hình. Quá trình lực lượng CSGT tuần tra trên đường thì người "cảnh giới" sẽ báo tin qua ứng dụng Zalo cho các tài xế chọn lộ trình di chuyển khác.

Khi đến khu vực Quốc lộ 22 thì đối tượng "cảnh giới" phát hiện có tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT An Sương đang làm nhiệm vụ. Cùng lúc này, Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Hóc Môn đang tuần tra trên tuyến Nguyễn Văn Bứa – Ngã Ba Giồng. Do đó, các đối tượng "cảnh giới" đã báo tin cho đoàn 14 xe chạy vào đường Song hành Quốc lộ 22, đỗ tại đây để chờ thời cơ di chuyển tiếp, nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Khi thấy "thông đường" thì mới báo cho xe di chuyển tiếp theo lộ trình đã định" - cán bộ Đội CSGT An Sương cho biết.