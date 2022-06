Ngày 27-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã lập 5 Tổ chuyên đề đặc biệt để tập trung xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy và chỉ trong 1 tuần, lực lượng đơn vị này đã phát hiện và lập biên bản hơn 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (TTATGT).



Lực lượng CSGT mạnh tay xử lý xe cơi nới thùng

Đây là kế hoạch cao điểm của Bộ Công an, kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Bình về đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung chuyên đề nồng độ cồn, ma túy; quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng xe; vi phạm tốc độ trên tất cả các tuyến.

Hơn 400 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ. Trong đó 27 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ; 14 trường hợp thay đổi kích thước thùng xe; 2 trường hợp không có phù hiệu vận tải và hơn 300 trường hợp vi phạm khác. Dự ước số tiền nộp phạt trên 1,2 tỉ đồng.

Phòng CSGT Quảng Bình đã gửi văn bản tuyên truyền đến các chủ xe và lái xe yêu cầu ký cam kết không chở quá tải trọng, không tự ý cơi nới thùng xe, chủ động cắt bỏ phần cơi nới, không chở hàng quá khổ giới hạn...

Cắt bỏ phần thùng mà các chủ xe tự ý cơi nới

Đồng thời, tiến hành khảo sát điều tra cơ bản nắm tình hình về các doanh nghiệp còn có xe chưa thực hiện việc tự giác cắt thành thùng để lén lút hoạt động; phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố thành lập các tổ công tác đến tận nơi để làm việc với chủ phương tiện, bắt buộc tự giác tháo dỡ.

Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết thời gian qua một số chủ phương tiện vẫn tranh thủ, lén lút dùng xe cơi nới để chở vật liệu xây dựng gây phản cảm, lực lượng CSGT yêu cầu các chủ phương tiện, lái xe tự giác chấp hành. Thời gian tới, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông, không để vấn đề xe cơi nới thành thùng tái diễn.

Theo thượng tá Trần Đức Dương, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phát hiện và lập biên bản 816 trường hợp, trong đó: 185 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ; 142 trường hợp thay đổi kích thước thùng xe; 182 trường hợp vỏ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 188 trường hợp không có bạt che phủ hoặc có nhưng vẫn để rơi vãi. Dự kiến, phạt tiền trên 3,2 tỉ đồng.