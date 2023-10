Ngày 5-10, thông tin từ tỉnh An Giang cho biết hôm nay UBND tỉnh An Giang sẽ trình vụ việc các homestay trên núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên) để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quyết định.



CLIP: Chủ homestay mời sở, ngành đến khảo sát, kiểm tra.

Trước khi Ban Cán sự Đảng đưa ra quyết định quan trọng về việc này, các chủ homestay trên núi Cấm có lời mời các sở, ngành liên quan đến kiểm tra và giúp họ có điều kiện phát triển du lịch trên núi Cấm.

Trước đó, ngày 26-9, tại cuộc họp giữa các sở, ngành và địa phương liên quan về các công trình trên núi Cấm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định tỉnh An Giang luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động để phát triển du lịch trên địa bàn Núi Cấm.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: "Về định hướng phát triển núi Cấm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; đồng thời tạo mọi điều kiện để người dân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch theo đúng các quy định của pháp luật".