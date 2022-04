Sáng nay 10-4 (tức mùng 10-3 âm lịch) là ngày chính Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương, các địa phương về dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ chuẩn bị lên dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương. Ban tổ chức bố trí lực lượng công an, đoàn viên thanh niên lập hàng rào mềm hai bên từ sân trung tâm lễ hội lên tới cổng đền. Hàng ngàn người dân cũng đã có mặt từ sớm chờ lên dâng hương.

Đoàn rước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ công lao các Vua Hùng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 tại Đền Thượng

Trước đó, chiều 9-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tri ân Tổ Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trong quần thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Lễ hội Đền Hùng năm nay trong giai đoạn bình thường mới sau dịch Covid-19 nên Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh Phú Thọ và phối hợp với các ban ngành xây dựng phương án thuận lợi, an toàn nhất cho người dân. Đặc biệt là phương án phân luồng giao thông, phương án chuẩn bị đón khách về dâng hương, kể cả khi lượng khách tăng cao đột biến.