Ngày 1-12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Gò Vấp, TP HCM thông tin vừa giải cứu thành công 1 cô gái có ý định nhảy lầu tự tử tại 1 ngôi nhà cao tầng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ 49 phút ngày 30-11, anh T.N.P. sống tại căn nhà trên đường số 1, khu dân cư Cityland, phường 10, quận Gò Vấp phát hiện cô gái ở căn nhà kế bên ngồi trên lan can với tinh thần hoảng loạn và có ý định tự tử.

Anh P. liền hô hoán cùng người dân tìm cách giải cứu cô gái và gọi điện cho lực lượng chức năng.

Cô gái có ý định tự tử được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời (ảnh cắt từ clip)

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Gò Vấp đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ có mặt ở hiện trường. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã bố trí nệm hơi cứu hộ bên dưới, chia nhiều hướng để tiếp cận cô gái.

Clip: Cô gái định tự tử được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời

Do cửa căn nhà khoá nên cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với công nhân sơn nước đang làm việc gần ngôi nhà để tìm cách trấn an, động viên tinh thần cô gái. Ít phút sau, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận giải cứu cô gái an toàn.

Được biết, cô gái tên là V.T.H. (SN 1999, ngụ căn nhà trên). Nguyên nhân ban đầu được cho là do buồn phiền chuyện gia đình nên chị H. có ý định nhảy lầu tự tử.