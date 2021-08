Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng Công an trên toàn TP Hà Nội đang tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giấy đi đường của người dân, nhằm hạn chế những người ra đường không lý do chính đáng.

Video lực lượng Công an “đội nắng” giữ chốt, nhiều chủ phương tiện đưa ra lý do “đặc biệt”

Ngày 19-8 là ngày kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2021), song nhiều chiến sĩ công an vẫn đang căng mình giữ vững các điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Tại điểm chốt trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội) lúc 11 giờ sáng, nắng nóng gay gắt, song lực lượng Công an ở đây vẫn đang "đội nắng" kiểm soát giấy đi đường của người dân.

Theo ghi nhận, nhiều chủ phương tiện không có giấy đi đường nhưng chứng minh được lý do chính đáng vẫn được các chiến sĩ công an ở đây tạo điều kiện cho di chuyển. Còn lại, những trường hợp không có giấy đi đường và ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị phạt theo quy định.

Một cán bộ công an đang trực chốt đường Nguyễn Chí Thanh, cho biết: "Sau nhiều ngày thực hiện kiểm soát giấy đi đường, nhiều người dân không có giấy tờ đi đường cũng đã hạn chế di chuyển. Song vẫn đang còn có các trường hợp cá biệt, chúng tôi cương quyết phạt những người này theo đúng quy định".

Vị cán bộ này chia sẻ: "Hiện tại, những người không có giấy phép đi đường, khi vào đây với muôn vàn lý do. Chúng tôi sẽ xem xét, dù không có giấy đi đường nhưng có lý do chính đáng, thiết thực vẫn sẽ được tạo điều kiện để di chuyển".

"Dù thời tiết nắng nóng hay mưa giông, nhưng với tinh thần quyết tâm hạn chế sự lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng, chúng tôi vẫn phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"- vị cán bộ này cho hay.

Phương tiện này thiếu một số giấy tờ, nhưng đang vận chuyển hàng hoá thiết yếu nên vẫn được lực lượng chức năng ở điểm chốt trên đường Nguyễn Chí Thanh cho di chuyển

Hàng hoá thiết yếu vẫn được vận chuyển trên đường nhằm cung cấp tới người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội

Nhiều người dân bị phạt vì không có giấy đi đường và ra đường không có lý do chính đáng

Lực lượng chức năng đang hướng dẫn cũng như phân tích về trường hợp di chuyển không có giấy đi đường