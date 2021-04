Sáng 26-4, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Chợ Gạo đã tạm giữ 26 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Clip trực tiếp quái xế rơi ổ phục kích

Theo thông tin ban đầu, tối 25-4, hàng trăm "quái xế" từ các tỉnh như Long An, Bến Tre… lập một nhóm kín trên mạng Zalo hẹn nhau đua, kéo xe trái phép. Do công an vừa bắt nhiều vụ đua xe trên Quốc lộ 1 nên nhóm này hẹn nhau về Quốc lộ 50 thuộc huyện Chợ Gạo để so tài.

Công an tỉnh Tiền Giang đã lên phương án phân công gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Chợ Gạo và một số huyện làm nhiệm vụ chống đua xe.

Một số "quái xế" bị truy bắt đã chui vô mùng nhà dân ngủ nhưng bị công an bắt được

Từ 21 giờ, các cán bộ chiến sĩ bí mật ém quân tại các bụi cây ven Quốc lộ 50 để thực hiện nhiệm vụ. Đến gần 3 giờ sáng 26-4, thấy không có bóng dáng công an, các nhóm "quái xế" di chuyển chậm hướng từ TP Mỹ Tho về đến địa bàn xã An Thạnh Thủy thì bắt đầu "bay".

Clip sau khi "quái" xế bị bắt

Khi nhận tín hiệu từ chỉ huy, các tổ trinh sát, CSGT hóa trang đã khép kín vòng đua từ TP Mỹ Tho xuống Chợ Gạo làm cho các quái xế tung chạy. Từ hướng ngược lại, các tổ công tác khác cũng tổ chức phát tín hiệu buộc dừng xe.

Lúc này, các "quái xế" quay đầu ngược về hướng TP Mỹ Tho và bỏ xe chạy vào các hẻm nhỏ. Công an đã khống chế bắt 26 đối tượng đối tượng và thu giữ 43 xe máy.