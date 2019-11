CLIP: Đủ kiểu tài xế "xe ôm công nghệ" vừa chạy xe vừa bấm điện thoại

Từ 15-11 đến 14-12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM mở cao điểm xử lý các trường hợp tài xế "xe ôm công nghệ" vi phạm an toàn giao thông. Kế hoạch này hiện đã được Công an TP HCM phê duyệt.



Theo thông tin mà phóng viên nắm được, việc kiểm tra, xử lý sẽ thực hiện trên toàn địa bàn TP, không giới hạn vùng ven hay khu trung tâm. Đặc biệt, những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc hoặc tai nạn, CSGT sẽ được tăng cường hơn để kiểm tra và xử lý.

Theo kế hoạch của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM, trong đợt cao điểm, các lỗi vi phạm được tập trung xử lý gồm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Cụ thể như chạy quá tốc độ, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm (kể cả hành khách), đi ngược chiều, vượt xe trong trường hợp cấm vượt...

CSGT sẽ xử lý tình trạng vừa điều khiển khiển xe sử dụng điện thoại di động

Đặc biệt, CSGT sẽ xử lý tình trạng vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại di động - khá phổ biến đối với các tài xế "xe ôm công nghệ" hiện nay.

Trước câu hỏi khi phát hiện những hành vi vi phạm như trên, việc xử lý sẽ thực hiện thế nào, một cán bộ thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM cho biết sẽ căn cứ theo đúng các quy định hiện hành, vi phạm thế nào và mức độ ra sao sẽ thực hiện theo đúng các quy định đã có.

Trong đợt cao điểm, việc kiểm tra, xử lý sẽ thực hiện thế nào, CSGT cho biết đã được trang bị sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm, máy đo tốc độ, camera để phát hiện và xử lý. Đối với các trường hợp không dừng ngay được phương tiện, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM sẽ thông báo yêu cầu người i vi phạm đến đơn vị giải quyết theo quy định.

CSGT đã được trang bị sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm, máy đo tốc độ, camera để phát hiện và xử lý

Trong khi đó, cũng theo kế hoạch của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM, trước khi tiến hành đợt cao điểm, đơn vị đã phối hợp với các công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển, đi lại bằng xe máy như Grab, Go-Viet, Be…, nhằm tuyên truyền đối tác tài xế nâng cao ý thức, chấp hành quy định khi chạy xe. Đồng thời, CSGT cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về những hành vi vi phạm của tài xế xe "xe ôm" công nghệ.

Qua ghi nhận thực tế, tình trạng các tài xế "xe ôm công nghệ" vừa chạy xe vừa "cắm" mặt vào điện thoại đang khá phổ biến trên các tuyến đường tại TP HCM. Vấn đề này ngoài việc có thể xảy ra va chạm bất cứ lúc nào cho chính bản thân tài xế còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các loại xe khác.

Tài xế xe ôm công nghệ vừa chạy xe vừa "lững thững" giữa đường bấm điện thoại khá phổ biến hiện nay

Khi nhắc đến vấn đề này, anh Phạm Quốc Bảo (ngụ quận Thủ Đức), bức xúc kể: "Nhiều đoạn đường hẹp, xe đông, nhưng tài xế xe ôm công nghệ cứ "lững thững" giữa đường bấm điện thoại, khiến các xe phía sau không thể vượt. Chưa kể, nhiều lần tôi chứng kiến do mải mê bấm điện thoại, tài xế xe ôm công nghệ tông vào đuôi xe khác hoặc loạn xạ di chuyển mà không biết đến đèn tín hiệu".

"Tài xế xe ôm công nghệ bắt buộc và thường xuyên phải dùng điện thoại nhưng đó không phải là lý do biện hộ cho sự bất cẩn, thiếu chú ý của không ít tài xế" - anh Bảo nói thêm.

Tài xế GrabBike N.V.P (ngụ quận Bình Thạnh), thừa nhận bản thân chạy xe tìm đường, đưa đón khách, mọi thao tác đều phải thực hiện trên trên điện thoại.

"Tuy nhiên, cũng tùy ý thức mỗi người. Có tài xế khi nhận cuốc, tìm đường thì tấp vào vỉa hè rồi gọi điện hoặc dò bản đồ, thế những cũng có nhiều người vì không muốn tốn thời gian, vừa chạy xe vừa làm các thao tác trên điện thoại, tiện đâu làm đó nên rất nguy hiểm" - anh P. nói