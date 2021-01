Sáng 11-1, mặt đường Quốc lộ 4D (khu vực đèo Ô Quý Hồ hay còn gọi là Ô Quy Hồ thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; một phần giáp ranh với tỉnh Lai Châu) xảy ra hiện tượng đóng băng, khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện đã bị trượt khỏi mặt đường hoặc tông vào vách đá bên đường.



Nhiều phương tiện gặp nạn trên đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa, Lào Cai - Nguồn: Báo Lào Cai

Theo nhiều người dân, đường lên Sa Pa cũng rất trơn trượt, nhiều phương tiện đã gặp những tai nạn.

Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng của Lào Cai và Lai Châu đã có mặt kịp thời để phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ các phương tiện.

Hiện lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Ô Quý Hồ để đảm bảo an toàn.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết hiện tại ở Sa Pa có hiện tượng mưa tuyết, cộng thêm mưa, sương mù, đường đóng băng... rất dễ trơn trượt. Do vậy, khách du lịch khi đi tham quan cần bật đèn vàng, đi chậm để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Người dân và du khách hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh nhiều phương tiện gặp tai nạn do đường trơn trượt được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội

Theo người dân địa phương, khoảng 4 đến 5 giờ sáng cùng ngày, mưa tuyết đã xuất hiện tại thị xã Sa Pa. Mưa tuyết kéo dài khoảng 30 phút rồi kết thúc, tuyết phủ trắng cây cối, kính ôtô. Còn trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ đã có băng trắng xóa.



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11-1, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét hại. Trong đêm qua và rạng sáng 11-1, các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C; trung du và đồng bằng, khu vực Bắc Trung Bộ 12 độ C.

Tại một số vùng núi cao nhiệt độ thấp như: Sa Pa (Lào Cai) -0,8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,2 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 0,5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 2,4 độ C.

Tại Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai), nhiều người dân cho biết đêm qua và rạng sáng nay, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đã có tuyết rơi. Nhiều du khách đang đổ lên Y Tý để tham quan, chụp ảnh.