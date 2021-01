Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 9-1, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Dự báo ngày hôm nay bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khi nhiệt độ nhiệt độ giảm xuống -3,4 độ C - Ảnh minh họa

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ ngày 9-1 tại các trạm quan trắc của cơ quan khí tượng cho thấy nhiệt độ xuống rất thấp: Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,4 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 1,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 4,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 0,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 0,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 2,5 độ C; Tam Đường (Lai Châu) 5 độ C; Quảng Ninh 8,2 độ C; Hà Nội 9,6 độ C; Hà Tĩnh 9,5 độ C. Băng giá đã xuất hiện tại vùng núi cao ở Cao Bằng, Lạng Sơn.



Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết do nhiệt độ giảm rất sâu nên ngày 8 và 9-1, hầu như tất cả các trường từ mầm non đến THCS ở tỉnh này đã cho học sinh nghỉ học vì rét.

Các huyện, thị vùng cao của tỉnh Lào Cai như thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, Si Ma Cai cũng cho hàng ngàn học sinh nghỉ học. Một số trường bán trú có học sinh ở lại trường thì không tổ chức dạy học mà cho các em ngồi tự học tại phòng bán trú hoặc lên lớp sưởi ấm.

Tại TP Hải Phòng, thời tiết rét đậm nên nhiều trường cũng cho học sinh tiểu học, mầm non nghỉ học.